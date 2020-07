Adiós rumores, Bryce Hall dice que él y Addison Rae son solo “buenos amigos"

A principios de esta semana, parecía bastante obvio que un Braddison era oficialmente una vez más, pero ahora, Bryce Hall ha sido quien acabó con los rumores de una vez, al decir que él y Addison Rae son solo amigos.

Mientras hablaba con Entertainment Tonight el martes, se le preguntó directamente a Bryce sobre su relación con Addison pero la respuesta sorprendió a sus seguidores cuando dijo: "Estamos pasando el rato", dijo. "Todavía somos, como, muy buenos amigos".

Bryce Hall y Addison Rae solo amigos

Continuó, diciendo que cuando se separaron por primera vez no fue por "malas razones", simplemente estaban ocupados. "Ahora con la cuarentena, no estoy tan ocupado. No digo nada, pero somos amigos. Somos realmente buenos amigos".

Bryce y Addison aparentemente tuvieron una cita juntos durante el fin de semana.

Ahora bien, hay muchos que aún tienen dudas, mas con su respuesta pues, entonces ¿él está diciendo que son amigos, pero están pasando mucho tiempo juntos, y el problema que causó el final de su relación la última vez ya no es un problema?.

Cuando se le preguntó acerca de todos los cargadores de Braddison, Bryce les dijo que "tengan esperanza, mis amigos", aunque siguió con un rápido, "No, estoy bromeando". Así que sí, Bryce no admite nada, pero sí mencionó que lo que más le gusta de Addison es su risa, que es tan adorable.

Todo esto ocurre después de que Bryce y Addison Rae aparentemente tuvieron una cita juntos durante el fin de semana, e incluso documentaron la experiencia.

Después, Bryce subió un video de YouTube donde el ex miembro de Sway House, Josh Richards, básicamente confirmó la relación. "Este tipo tiene suerte de tener a Addison como novia para darle opiniones", dijo, y Bryce NO lo negó.

Entonces, ¿qué se supone que debemos creer en este momento? ¿Están juntos o no? tal parece que solo es cuestión de tiempo para ver confirmado un Braddison.