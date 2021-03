¡Adiós al verde! Billie Eilish sorprende con radical cambio de look

Hace unos días, Billie Eilish arrasó en los Premios Grammy 2021, llevándose a casa dos estatuillas por ‘Grabación del Año’ y ‘Mejor Canción Escrita para Medios Visuales’. Pero había una cosa que dejó atrás: su icónico cabello verde neón y negro.

Anunciando el cambio de look en sus historias de Instagram, preguntó a los fans: "¿Pueden adivinar de qué color?", Dejando al mundo conteniendo la respiración para la gran revelación, y no es un cambio que los fans podrían haber esperado.

Billie Eilish no tardó mucho y compartió un video en Instagram dejando ver su nuevo cabello rubio patino. Luego la cantante de "Bad Guy" publicó una postal con la que impuso un nuevo récord en la plataforma social: la publicación más rápida en alcanzar el millón de me gusta (10 minutos).

Naturalmente, el círculo íntimo de Eilish quedó sorprendido con su belleza. En su última publicación de Instagram, titulada "Pellizcame", amigos famosos y fanáticos se unieron emocionados en torno a la cantante de "Ocean Eyes".

Billie Eilish enamora con su nuevo look

Billie Eilish enamora con su nuevo look

Eilish apareció por primera vez con su característico cabello negro con raíces verde neón en el verano de 2019, y aunque la joven de 19 años ha estrenado otros colores, su regreso a la rubia de la vieja escuela es un salto bastante significativo con respecto a sus elecciones habituales.

Aún se desconoce si sus nuevos mechones son el resultado de un nuevo álbum potencial o un efecto secundario de su documental The World's A Little Blurry, pero hay una cosa segura, esta nuevo look de Billie ya es uno de las mejores.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.