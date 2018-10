¡Adiós María Castro! Expulsada de Master Chef Celebrity

Master Chef Celebrity es el programa del que todos han estado hablando por las últimas semanas, pues como su nombre lo dice, en esta ocasión los participantes son figuras del medio artístico, y este programa los pone al límite y pone a prueba sus habilidades en el arte culinario.

El día de ayer, la competencia ha eliminado otro participante más, lo que sorprendió a los fans, pues Las dos concursantes en riesgo de la competencia fueron María castro y Antonia Dell'Atte, siendo María la famosa que se retiró pues fue expulsada de la competencia tras ser la concursante con el peor desempeño de la noche, pues las 3 pruebas que aplico terminaron en desastre. Dejando así solo 7 concursantes en la competencia.

"Las dos han entrado a las cocinas con miedo y muy nerviosas, y eso es lo peor porque esa inseguridad las bloquea” Fue el comentario de Pepe Rodríguez sobre los platillos de ambas participantes.

"Las técnicas siempre tienen que estar al servicio del plato, dar sentido a lo que queremos transmitir con el ingrediente principal” fue la critica que Jordi Cruz le dio a María castro

Tras la noticia de su expulsión, María castro le dirigió unas palabras a su contrincante Antonia "Enhorabuena Antonia. Me voy a casa, qué se le va a hacer. Mi número favorito era el siete pero parece que no me ha acompañado.

María castro recibió el apoyo de algunos presentes, como Eva González, por lo que la presentadora se retiró de la competencia, con una sensación de tristeza, pero con una sonrisa en el rostro recitando su lema: “sonrisa por montera" diciendo que “Me voy muy contenta porque he aprendido muchas cosas”.