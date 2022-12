Adicciones de Yeri Mua han preocupado a sus papás, así lo expresaron

Yeri Mua es una hermosa veracruzana cada vez cobra más relevancia en redes sociales, solo en Instagram tiene 3.7 millones de seguidores que en todo momento están halagándola por todo el contenido que publica.

Hay que destacar que la polémica influencer Yeri Mua constantemente se vuelve viral en Instagram por las fotos que sube con sus mejores outfits, pero en esta ocasión han sido sus padres quienes han llamado mucho la atención en redes sociales.

Resulta que los padres de la bella Yeri Mua se han pronunciado sobre las adicciones de su hija, ya que en muchas otras ocasiones la influencer ha sido criticada por abusar del alcohol.

Papás de Yeri Mua preocupados

Tal parece que por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, los papas de la famosa Yeri Mua han confesado lo que están haciendo al respecto de las adiciones de su hija.

Por medio de un video de TikTok se puede ver a los papas de la veracruzana leer mensaje de los fans, por lo que la madre lee una de las preguntas que le enviaron:

“Está bien que la apoyen, pero también en tenas del alcohol y sustancias prohibidas… Sí de hecho es la parte que más me preocupa, yo se lo he dije, se lo he estado diciendo y repitiendo”.

Además, la madre agregó: “Vamos a empezar a trabajar en ello, de muchas maneras, no solo de una… yo se lo he dicho, no te quiero ver como los borrachitos del centro, que ya te perdiste y hundiste en vicios, sería mi mayor pesadilla en la vida tener un hijo así”.

La influencer vuelve a la soltería

Yeri anunció ayer que ya firmó el contrato de renta para vivir en la CDMX, esto luego de que anunció en sus redes sociales que había terminado su relación con su novio Brian Villegas, porque la engañó. Hace pocos días aún vivía en Veracruz. Todo esto ocurrió luego de que durante todo noviembre se especuló de que Brian le había sido infiel.

La guapa Yeri Mua aceptó que vio un video en el que su ex besaba a otra mujer en un antro. Supuestamente el clip se lo hizo llegar una testigo que lo grabó todo. Cuando contó esto, rompió en llanto y sus fans la trataron de consolar.

