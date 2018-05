Adele y su polémica fiesta de cumpleaños

La cantante Adele, cumplió 30 años y recreó la icónica película "Titanic", la súper estrella de la música se vistió en ‘Rose’, para la gran noche y recreó todos los detalles de la embarcación que se hundió al estrellarse contra un iceberg el 15 de abril de 1912.

La premiada artista organizó una celebración inspirada en la película que protagonizaron Leonardo Dicaprio y Kate Winslet en 1998, la oscarizada Titanic de James Cameron.

Sucio 30, No estoy seguro de lo que voy a hacer durante los próximos 30, ya que he sido bendecido más allá de las palabras de la vida hasta ahora. Gracias a todos por venir durante los últimos 11 años conmigo. Mi familia y amigos por entretener a mi súper fandom de la película Titanic. Anoche fue la mejor noche de mi vida. Comento la cantante en su cuenta de instagram.

Adele, lleva una temporada poco activa en Instagram pero cuando reaparece, lo hace a lo grande.

Chalecos salvavidas como cotillón en pleno baile, caras congeladas adornando el salón y cientos de detalles que recrearon para la gran fiesta de la estrella.

Adele disfrutando de su gran fiesta de cumpleaños

La artista se disfrazó como si fuese Kate Winslet en el papel de Rose y aunque tanto ella como sus invitados se lo pasaron en grande, hay quienes han criticado la fiesta en las redes sociales.

"Wow Adele verdaderamente tuvo una fiesta temática de Titanic… con chalecos salvavidas y todo… ¿cómo no les parece raro?". Comento un fan.

A pesar de que las fotos de la gran celebración de la cantante británica publicadas en su cuenta de Instagram ya acumulan 1.8 millones de "me gusta", muchos están en contra de que Adele haya utilizado chalecos salvavidas y caras congeladas como parte de la ambientación del festejo ya que la tragedia cobró la vida de 1.503 personas.

Adele comenzó a cantar desde muy pequeña, teniendo a las Spice Girls como su influencia más importante; declaró que cuando su Spice Girl favorita, Geri Halliwell dejó el grupo, le rompió el corazón.

En el año de 2013, la cantante, logró un noveno Grammy en la categoría "Best Pop Solo Performance" con "Set Fire to the Rain".