Adele sorprende con su primer Instagram Live y revela si habrá dueto con Beyoncé

Adele sorprendió a sus fans con su primera sesión de Instagram Live el sábado 9 de octubre cuando habló sobre varias cosas, incluida su nueva canción, e incluso dio un adelanto de la misma mientras mostraba un teaser de Easy on Me para sus fans.

Durante la sesión en vivo, la cantante británica también abordó una gran especulación sobre su nuevo álbum al responder a los rumores sobre la supuesta colaboración entre y Beyoncé que han estado rondando en redes sociales.

En La Verdad Noticias te revelamos todo lo que aprendimos sobre el nuevo álbum de Adele de la entrevista de 'Vogue" donde supuestamente habrá una canción entre la norteamericana y la originaria de Reino Unido.

¿Adele tendrá dueto con Beyoncé?

Beyoncé y Adele no tendrán duetos juntos

Mientras que el nuevo álbum de Adele no tendrá que ver con su divorcio, los fans desean saber si habrá o no una colaboración musical con la interprete de "Who runs the world" a lo que finalmente tenemos una respuesta.

Después de que se le preguntara repetidamente al respecto durante la sesión de Instagram Live, la británica dijo: "No voy a hacer una canción con Beyoncé. No sé por qué tantos de ustedes están preguntando eso".

Aunque no tendrá una colaboración musical con la ex-Destiny's Child, Adele si dijo estar emocionada por el álbum que su colega musical lanzará dentro de pronto, pero tampoco en dicho álbum grabaran un tema juntas.

Adele tiene su primer Instagran Live

Adele sorprende en su primer Instagram Live

La cantante de 33 años disfrutó charlando con los fanáticos durante su primera sesión de Instagram Live y dijo las cosas más hermosas sobre artistas como Taylor Swift, Britney Spears, Dua Lipa y Lana Del Rey.

La cantante también habló sobre su propio álbum y cuando se le preguntó en qué se basaría respondió: "Divorcio, nena. ¡Divorcio!" como una broma a su actual situación "amorosa", la cual está superando maravillosamente.

Hace tan solo unas semanas, Adele se mostró en Instagram con su nuevo novio alegrando a sus fans por lo bien que ha superado su controversial divorcio. Además, la estrella lanzará su primer sencillo el próximo 15 de octubre.

