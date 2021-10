Adele sorprende con impactante portada en Vogue

En La Verdad Noticias te hemos informado que Adele se encuentra preparando todo para el lanzamiento de su nuevo disco “30”, el cual llegará muy pronto.

Y para celebrarlo, concedió una entrevista muy profunda para Vogue U.K., revista en la cual además protagonizó la portada.

La intérprete de ``Someone Like You'' anunció el estreno de Easy on Me y con esto marca su gran regreso a la música, por lo que todos los seguidores están a la expectativa.

Adele en la portada de Vogue

Esta fue la portada para Estados Unidos

A través de su cuenta oficial de Facebook la cantante britanica compartió la imagen de la portada y un link para la entrevista, en donde se le ve con un vbestido amarillo, y el cabello suelto, pero sin perder la elegancia y la escencia que le caracteriza.

La cantante también estuvo en la portada de la edición de Estados Unidos, pero ahí aparece con un vestido largo color verde.

El gran regreso de Adele

La cantante de 33 años de edad regresa después de 6 años de no haber estrenado ni una canción, y después de 5 años de su último video musical.

La canción Easy on Me verá la luz el próximo 15 de octubre, por lo que a 8 días de su llegada, los seguidores están contando las horas para poder escucharla.

El álbum debía llegar antes, sin embargo, este se atrasó debido a la pandemia, y después de tanta expectativa y tanta polémica en torno a la vida de la cantante, este ya se encuentra a nada de llegar. Incluso se ha rumorado que la cantante podría tomar una “Residencia” en las Vegas.

¿Qué te pareció la portada de Adele para Vogue?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.