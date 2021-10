Adele se sincera al hablar sobre su divorcio y su pérdida de peso

Tras cinco años de no realizar una entrevista pública, la cantante británica Adele brindó un especial encuentro para una famosa revista, previo al lanzamiento de su nuevo álbum "30", en donde se sinceró y habló sobre su angustia, su divorcio, su pérdida de peso y otros importantes acontecimientos que pasaron en su vida durante este tiempo se mantuvo fuera de las cámaras.

Fue en un perfil en el próximo número de la revista Vogue tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, que la artista se sinceró y tocó temas de los cuales había mantenido en silencio por varios años.

Como dimos a conocer anteriormente en La Verdad Noticias, la cantante anunció su regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Easy On Me” que saldrá a la luz el próximo 15 de octubre.

Adele habla de su divorcio y pérdida de peso

La cantante fue portada de la revista.

La cantante londinense habló sobre las dificultades que la asaltaron al cumplir la treintena, momento en el que recordó su ruptura con su esposo Simon Konecki, fundador de una organización benéfica, del que se separó en abril de 2019. Ante su divorcio, la artista señaló: “ya no me convenía (...) no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí".

Agregó, que su nuevo álbum muy personal nació con el fin de responder a las preguntas de su hijo Angelo, de 8 años, sobre su divorcio y las heridas que esta separación le causó al pequeño. “Simplemente sentí que quería explicarle, con este álbum, para cuando sea mayor, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad”, detalló la cantante de 33 años.

Ante la ansiedad, el divorcio, la reconciliación con su padre Mark y su crisis por llegar a los 30, la cantante confesó que su mejor salvación fue el deporte, del cual se hizo “adicta”, por lo que practicando ejercicio "dos o tres veces al día" logró deshacerse de unos 45 kilos.

“Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día", confesó la artista.

¿Cuál es la cuenta de Instagram de Adele?

La intérprete mantiene una comunicación constante con sus seguidores de redes sociales, especialmente a través de Instagram oficial (@adele), por donde comparte con frecuencia momentos de su vida diaria.

Recientemente, Adele confesó que su nuevo álbum no tendrá que ver con su divorcio, pese a que las preguntas del pequeño Angelo fueron su inspiración para su retorno a la música. ¿Eres fan de la cantante británica? Déjanos tus comentarios.

