Adele se reafirma como la reina de la música británica con Easy On Me

Adele no se está poniendo fácil con sus fans con el lanzamiento de su primer sencillo en cinco años, “Easy On Me”, ahora disponible a través de Columbia Records junto con un video musical.

El jueves por la noche (14 de octubre), Adele presentó la balada de piano con un video en blanco y negro, en el que se aleja de una casa vacía con un letrero de "Vendido" en el patio delantero. Por supuesto, al final del clip, ella está en tecnicolor completo mientras canta la canción en una habitación que se arremolina con partituras sueltas.

Adele, quien podría tener una residencia en Las Vegas, estrenó el sencillo, que a pocas horas ya logra miles de reproducciones.

En una sesión de Instagram Live una semana antes del lanzamiento de la canción, Adele compartió un fragmento de la pista, donde se la escuchó cantar:

"No hay oro en este río / En el que me he estado lavando las manos desde siempre / Y allí". hay esperanza en estas aguas / Pero no me atrevo a nadar cuando me estoy ahogando en este silencio / Bebé, déjame entrar ".