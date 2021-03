Adele se proclama como la cantante más exitosa del siglo XXI en Inglaterra

Adele es una de las cantantes más populares que hay en todo el mundo, y es que su música ha traspasado las fronteras, y nos ha demostrado que un físico ”perfecto” no es necesario para convertirte en una superestrella.

Y es que Gran Bretaña nos regaló a lo largo de la historia a bandas que fueron todo un éxito, como lo fueron The Beatles, o las Spice Girls, e incluso más recientemente los chicos de One Direction, sin embargo Adele ha marcado un antes y un después.

Como parte de la conmemoración del día internacional de la mujer, British Phonographic Industry reveló su lista de cantantes femeninas más vendedoras en lo que va del siglo XXI y por supuesto la lista es encabezada por la intérprete de “All i Ask”.

Adele es la mujer con más ventas en U.K.

¿A que otras mujeres venció Adele?

La cantante de “”Rolling in the deep” encabeza la lista con más de 6 millones de copias vendidas de su álbum 21, pero en este ranking también se encuentran Amy Winehouse, Lady Gaga, Dido, Norah Jones entre otras.

No solo realizaron un Top Ten de las mujeres más exitosas, sino también uno de los álbumes más vendidos, y lo sorprendente es que Adele se encuentra en primero y en el octavo lugar, pues dos discos suyos figuran en la lista.

21 de Adele, Back to Black de la cantante fallecida Amy Wineouse, Spirit de Leona Lewis, Fame de Lady Gaga, No Angel y Life For Rent de Dido, Come Away with Me de Norah Jones, 19 de Adele, Our Version of events de Emeli Sandé estan en esta lista.

¿Consideras que Adele es una de las cantantes más talentosas del Siglo XXI? dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.