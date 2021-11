Adele se hace viral tras transmisión de su concierto en Canal 5

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Adele tuvo uno de los “Comebacks” más espectaculares del año, pues la famosa planeó cada detalle para el estreno de su nuevo disco.

En ese sentido, la intérprete británica preparó un concierto para celebrar la llegada de “30”, su nuevo álbum.

Sin embargo, mientras que el concierto de Adele, quien pidió a Spotify quitar el modo aleatorio, fue transmitido por cadenas internacionales de pago por evento, Canal 5 fue la televisora mexicana que obtuvo los derechos de transmisión.

Adele en Canal 5

Los fans celebraron la transmisión en tele abierta

El concierto llamado “One Night Only” se transmitió el fin de semana por Canal 5, por lo que esto provocó diversos memes, pero sobre todo buenos comentarios, agradeciendo que al menos se pudiera ver en televisión abierta.

“Vi el concierto de Adele en Canal 5, y que chido que pasen contenido de calidad, ojala sigan así en vez de querer regresar a Laura Bozzo”, fueron algunos de los comentarios.

Adele conquista billboard con “30”

Adele, quien se emocionó y regaló boletos a su maestra,envió las 12 pistas de la edición estándar de su nuevo LP 30 al último Billboard Hot 100, con fecha del 4 de diciembre.

Con el sencillo principal del set, “Easy on Me”, marcando el ritmo de su recorrido mientras regresa al No. 1. Además, "Oh My God" del álbum se abre en el número 5 en el Hot 100.

No. 1, “Easy on Me”

No. 5, “Oh My God”

No. 18, “I Drink Wine”

No. 23, “My Little Love”

No, 26, “Can I Get It”

No. 32, “To Be Loved”

No. 41, “Strangers by Nature”

No. 44, “Cry Your Heart Out”

No. 49, “Hold On”

No. 53, “All Night Parking (Interlude),” with Erroll Garner

No. 55, “Woman Like Me”

No. 56, “Love Is a Game”

¿Qué te pareció la transmisión de “Adele One Night Only” en Canal 5?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.