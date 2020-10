Adele se da una nueva oportunidad en el amor con el rapero Skepta/Foto: Hello Magazine y Daily Mirror

Después de un año de especulaciones, se ha confirmado que Adele y el rapero británico Skepta están saliendo. Una fuente confirmó a People que la pareja "se ha estado calentando" en los últimos meses.

"Corren en los mismos círculos en Londres y ella se está divirtiendo", dijo la fuente. La cantante y su representante hasta el momento no han dado declaraciones.

Adele, 32, y Skepta, 38, fueron noticia el año pasado cuando ella ayudó a celebrar su 37 cumpleaños.

Como te informamos hace unos meses en La Verdad Noticias, Adele y Skepta han sido amigos durante años.

Según fuentes adicionales, la pareja, que ha estado vinculada sentimentalmente durante casi un año, comparte una "profunda conexión con la música".

Adele y Skepta tienen muchas cosas en común

No solo eso, sino que también tienen mucho en común fuera de sus carreras, incluido su vecindario de hogar compartido en Tottenham, Londres, y ser padres de niños pequeños, informa la revista.

La cantante de "Hello" solicitó el divorcio de Simon Konecki en septiembre de 2019. Con quien comparte a su hijo Angelo, de 8 años.

Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga Jr., salió anteriormente con Naomi Campbell. Y él tiene una hija llamada River de 2 años.

"Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control", dijo Skepta en una entrevista de 2016 con Evening Standard, según People. "Me habla de cómo van las cosas (con su hija)".

Adele al igual que su famoso nuevo novio son padres separados. La cantante tuvo un escandaloso divorcio del padre de su hijo, por lo cual posiblemente no ha hecho oficial su nueva relación/Foto: Pinterest

Desde su separación, Adele "ha sido mucho más social y se ha abierto un poco (al romance)", dijo a People la fuente cercana a la cantante de “Set Fire to the Rain”.

También te puede interesar: La fama de Adele sería la causante de su divorcio

A finales del mes pasado, The Sun informó que Adele está "básicamente en una relación" con Skepta por la amistad tan fuerte que tenían. ¿Crees que los cantantes deberían formalizar su romance?, ¿Consideras que Adele podría lanzar un disco mas romántico ahora que está enamorada?