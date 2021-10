Adele rompe record en Spotify con Easy On Me

Adele ha regresado con estilo, estableciendo un nuevo Spotify récord de solo día de transmisiones en el primer single de su próximo álbum, "Easy On Me".

El récord se estableció menos de 24 horas después del lanzamiento del sencillo. Es parte de su nuevo álbum, 30, que sale el 19 de noviembre.

El transmisor de música Spotify certificó el récord el viernes en Twitter, felicitando a Adele al tuitear: "Y así, Adele estableció un nuevo récord".

Los números reales de transmisión no se dieron a conocer. La publicación de Twitter llegó con tres horas restantes en el ciclo de 24 horas desde el lanzamiento de "Easy On Me".

El récord anterior lo tenía "Butter" de BTS , que hizo su debut en Spotify el 21 de mayo y obtuvo más de 11 millones de reproducciones. Fue en ese momento el debut mundial más grande en la historia de la plataforma, superando el propio récord de BTS establecido por "Dynamite" de 2020.

"Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi 3 años", escribió el miércoles en un comunicado de Twitter describiendo el proyecto. “Todo lo contrario en realidad. "Aprendí muchas verdades sobre mí misma en el camino", dijo, y agregó que "finalmente está lista para publicar este álbum".

La composición y la grabación de canciones Easy on Me recientemente estrenadas fueron catárticas para ella durante la tumultuosa pausa.

“He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra”, escribió.

El nuevo álbum de Adele trata, según ella, de su divorcio de su marido Simon Konecki

