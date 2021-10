Adele se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de anunciar nuevos detalles de su cuarto álbum de estudio por medio de una extensa carta. Este nuevo proyecto se estrenará en plataformas digitales el próximo 19 de noviembre y llevará el título de ‘30’, siguiendo así el formato de sus tres lanzamientos anteriores: ‘19’, ‘21’ y ‘25’.

En dicha carta, la cantante británica menciona que comenzó a trabajar en su nuevo disco hace ya tres años, durante una época en la que estaba “en un laberinto de absoluto desorden y confusión anterior”. Asimismo, menciona que el proceso de grabación, combinado con el apoyo de un amigo del cual no menciona su nombre, le ayudó a encontrarse a sí misma.

A través de su cuenta de Twitter, la estrella musical dio nuevos detalles de su próximo álbum.

Por último, ella revela que ‘30’ retrata lo que ella considera el periodo más turbulento de su vida, esto tras su divorcio con el filántropo Simon Konecki, con quien llegó a un millonario acuerdo, el cual establece que no podrá escribir canciones que hablen sobre su ex esposo.

“Desde entonces, he reconstruido mi hogar y mi corazón con mucho esfuerzo, y este álbum lo narra”, finalizó Adele.

'Easy On Me', una probadita de '30'

A principios de octubre te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la cantante anunciaba el lanzamiento de ‘Easy On Me’, el primer sencillo de esta nueva producción, con un breve video compartido en YouTube, en el cual podemos verla viajar por la carretera para luego reproducir algunos segundos de la canción desde un cassette.

‘Easy On Me’ será lanzado el jueves 14 de octubre en todas las plataformas digitales. Cabe destacar que este sencillo llega luego de que aparecieran misteriosos números 30 en varias ciudades del mundo, lo cual despertó sospechas entre sus fanáticos que ella regresaba a la música tras seis años de ausencia.

¿Cuáles son todos los álbumes de Adele?

Tras casi seis años de ausencia, la cantante británica hace su tan esperado regreso a la música y los fans están muy entusiasmados.

Tal y como te mencionamos al principio, Adele tiene 4 álbumes de estudio: ‘19’, lanzado en 2008; ‘21’, lanzado en 2011; ‘25’, lanzado en 2015, y ‘30’, que llega a plataformas digitales en noviembre del 2021. De las primeras tres producciones se desprenden grandes éxitos como la canción ‘Rolling in the Deep’, ‘Someone Like You’ y ‘Hello’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales