Adele pospone de último minuto su residencia en Las Vegas por COVID-19

Adele pospuso su residencia en Las Vegas debido a que la pandemia de COVID-19 aún no ha cedido en Estados Unidos, situación que ha retrasado la llegada de su equipo a la ciudad.

La galardonada cantante dijo que ella y su equipo de producción habían intentado "absolutamente todo" para llevar el espectáculo a tiempo, pero que había sido "imposible".

Como reportamos anteriormente en La Verdad Noticias Adele había confirmado una residencia en Las Vegas con 24 fechas confirmadas entre el 21 de enero y el 16 de abril en El Coliseo del famoso hotel Caesar's Palace.

Adele retrasa su residencia en Las Vegas

Adele anunció el retraso de su residencia en Las Vegas en Instagram.

La intérprete de ‘Easy On Me’ estaba preparada para iniciar con la serie de espectáculos por los que cobraría 2 millones de dólares cada uno, sin embargo tuvo que pedir una disculpa a sus seguidores por la decisión de último minuto de posponer el viaje.

“Lo siento mucho, pero mi show no está listo”, dijo Adele en un video en su cuenta de Instagram. “Hemos intentado absolutamente todo lo que hemos podido para lograrlo a tiempo y para que sea lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en la entrega y el covid nos han destrozado por completo”.

“La mitad de mi equipo está enfermo con Covid, todavía lo están, y es imposible terminar el espectáculo".

La cantante de 33 años dijo que los miembros del equipo habían estado despiertos durante "más de 30 horas" tratando de descubrir cómo montar el espectáculo, pero ahora "se les acabó el tiempo".

Adele: 35

Adele lanzó su nuevo álbum "30" a finales de 2021.

En 2021 Adele hizo su regreso a la música después de seis años de ausencia, ahora presentando su álbum de estudio 30, del que se desprenden los sencillos Easy on Me y Oh My God

Luego de hablar sobre su experiencia con la pérdida de peso y su divorcio en una entrevista con Oprah, la británica había preparado un regreso a los escenarios con dos conciertos cada fin de semana en Las Vegas. La última gira de Adele fue en 2016 para la promoción de su álbum 25.

