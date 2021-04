Adele pone en venta su “mansión embrujada” en Inglaterra

La cantante Adele ha puesto nuevamente a la venta su “mansión embrujada” ubicada en West Sussex, Inglaterra por una módica cantidad de 8.9 millones de dólares, tras intentar venderla en el año 2018 por 10 millones de dólares.

Conocida como “Lock House”, se sabe que esta majestuosa residencia fue construida en la década de 1900, y se menciona que en su interior tiene un total de 13 habitaciones y nueve baños, además de incluir varias comodidades.

Así es la “mansión embrujada” de Adele

Gracias a los kilométricos jardines y detalles de lujo, se dice que Adele quedó completamente maravillada por esta mansión que adquirió en el año 2011, pensando que este sería su hogar por muchos años. Sin embargo las cosas fueron un poco diferentes en realidad.

De acuerdo a la información compartida por varios medios británicos, la intérprete de “Rolling in the deep” no se quedó más de un año en esta increíble mansión debido a los extraños ecos y “voces” que se escuchaban en los cuartos y en la piscina.

Incluso el diario “The Sun” afirmó que Adele no tenía dudas de que su hogar estaba “embrujado”, al grado de contratar un guardaespaldas para que la acompañara durante los tiempos que pasaba en esta gigantesca propiedad.

Adele pide 8.9 millones de dólares por su mansión

Aunque en un principio la cantante puso en renta esta increíble mansión, fue en el año 2018 cuando finalmente decidió venderla por 10 millones de dólares; pero al no obtener resultados es que este año ha aplicado un pequeño descuento a 8.9 millones de dólares.

