¡Adele podría lanzar su nuevo álbum el mismo día que Ariana Grande!

En la última década, más y más artistas se han pasado a lanzar nueva música los viernes para capitalizar las ventas y el éxito en las listas de la semana siguiente.

Debido a esto, ha habido muchos casos en los que dos artistas grandes o similares han planeado lanzamientos el mismo día. Ahora, corren rumores de que el próximo gran conflicto del "New Music Friday" será entre Ariana Grande y Adele.

Adele y Ariana Grande podrían enfrentarse en el "New Music Friday"

Ariana Grande anuncia nuevo álbum y sencillo

Si hay algo que los fanáticos saben sobre Ariana Grande es que, por lo general, no se toma un descanso cuando se trata de crear música y lanzar álbumes. Sus dos últimos LP, "Sweetener" y "thank u, next", salieron con seis meses de diferencia.

Ahora, después de más de un año y medio, Ariana Grande está de regreso en modo álbum, después de haber pasado meses encerrada escribiendo y grabando música.

En Twitter anunció a principios de este mes de que "no puede esperar" para darles a los fanáticos el álbum para fines de octubre de 2020. Pronto reveló el nombre del proyecto como, "Positions".

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

El sencillo principal del álbum, también llamado "Positions", se lanzará el 23 de octubre; el álbum llegará una semana después, el día 30. El sitio web de Ariana Grande tiene un reloj de cuenta atrás para ambos.

Adele presentará "SNL" antes del álbum de Ariana

La temporada 46 de Saturday Night Live está en pleno apogeo, al estilo del coronavirus. El programa de comedia de sketches anunció en Twitter que Adele presentaría el episodio del programa del 24 de octubre, con la también ganadora del Grammy, H.E.R. como invitada musical.

Adele expresó su entusiasmo por el anuncio de SNL en Instagram. "¡¡Maldita sea, estoy tan emocionada por esto !! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primer trabajo como anfitrión y para SNL de todas las cosas!".

La cantante de "Hello" también recordó cómo serán "casi 12 años hasta el día" que apareció por primera vez en el programa, una aparición que la convirtió en un nombre familiar en los EE. UU., Y dice que es un momento de "círculo completo" en el que "simplemente no podría decir que no”.

Las cantantes podrían estrenar música el mismo día

Dado que Adele ha estado relativamente tranquila en los últimos meses desde su divorcio, el sitio, Showbiz411 informa que la cantante británica se está preparando para lanzar un álbum propio el viernes después de su aparición en SNL, el mismo día en que Ariana Grande lanza Positions.

Muchas veces, los artistas aparecen en SNL cuando tienen nueva música para promocionar. En su reciente paso como invitado musical, por ejemplo, Justin Bieber interpretó sus nuevas canciones "Holy" y "Lonely", que están programadas para aparecer en su próximo sexto álbum.

Justin Bieber regresa al set de Saturday Night Live en la temporada 2020

Si bien Adele no ha indicado que se esté preparando para lanzar música, su actuación como anfitriona de SNL es una señal de que está lista para entrar nuevamente en el discurso público.

Su álbum "25", ganador del Grammy, fue lanzado en el otoño y capitalizó las ventas navideñas, por lo que Adele podría estar planeando repetir su éxito con su próximo lanzamiento.

Te puede interesar: Adele impacta con su nueva figura ¿Cuál es su dieta y rutina?

¿Crees que Adele y Ariana Grande lancen sus nuevos álbumes el mismo día?, ¿A quén prefieres escuchar? Dinos en los comentarios.