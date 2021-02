Adele no podrá escribir canciones sobre su ex esposo ¿Por qué?

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Adele pasó por un proceso de divorcio desde hace un par de años y hasta la fecha, y es que la famosa tuvo largos desacuerdos con Simon Konecki, su ahora ex pareja, por lo que tal parece que, después de estos dos años, ya han llegado a una resolución.

Sin embargo, si bien se ha hablado de las propiedades y el dinero, la cláusula de divorcio que más ha sorprendido a los fans es la que, quizá más afectaría al nuevo disco de la famosa, y se trata de “Inspiración restringida”.

La cantante británica de 32 años se ha sometido a una cláusula que deberá cumplir en la que asegura que no podrá componer ni cantar canciones en donde hable de su ex pareja, así que en definitiva no podremos escuchar una canción en específico sobre su divorcio.

Adele firma la “Cláusula anti Taylor Swift”

Los internautas han apodado a la cláusula de Inspiración restringida “Anti Taylor Swift”, pues existe la certeza de que la cantante americana siempre le escribe canciones a sus ex parejas, por lo que prohibirle a Adele realizar esta acción va en contra de los principios de “Tay tay”.

Los fans de la intérprete se han mostrado preocupados por este acuerdo, pues aseguran que esto podría afectar la composición de la famosa, sin embargo, esperan que encuentre la manera de seguir escribiendo, sin romper con este contrato legal.

Por otra parte, en lo que establece a su hijo Ángelo, la cantante de “All I Ask” compartirá la custodia, y ambos padres participarán del crecimiento del pequeño, por lo que seguramente tendrán que convivir por las buenas.

¿Te parece injusto que Adele no pueda escribir canciones sobre su ex pareja?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en TikTok y mantente informado.