Adele lista para regresar a la música, renacida como Ave Fénix

Adele es, por mucho, una de las cantantes más talentosas que hay en el mundo, y ha mostrado a través de instagram, y de diferentes entrevistas, su emoción por regresar a los escenarios, renacida, con nuevas canciones, lista para sorprender a todos sus seguidores.

El 2019 no fue uno de los mejores años para Adele, pues la intérprete de “When We Were Young” anunció su divorcio con su ex pareja Simon Konecki, con quien tuvo un hijo, y razón por la cual se había alejado de la música para dedicarse a su maternidad.

Sin embargo, tras su separación, y ahora que su hijo está un poco más grande, la cantante ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a la música, de hecho, para su cumpleaños número 31, dijo que estaría lista para presentar al mundo su álbum “30” y aunque aún no hay una fecha de estreno, este 2020 podría ser el gran año para la cantante.

La nueva etapa de Adele

Cuarentona, divorciada y fantástica, son tres características que identifican a Adele, sobre todo la parte de fantástica, pues la cantante ha bajado de peso notoriamente, de acuerdo con sus declaraciones, esto ha sido para darle un buen ejemplo a su hijo, aunque algunos creen que tiene que ver con su estapa de divorcio.

En la nueva “etapa” hemos podido ver a una Adele presumiendo su espectacular figura, aunque sus fans más allegados creen que solo es un mecanismo de defensa por su divorcio, y que podremos escuchar en sus nuevas canciones, el verdadero duelo de Adele.

Durante este 2020 Adele no ha realizado publicaciones ni en sus redes, ni a través de su managers como lo ha hecho en ocasiones anteriores, sin embargo, se tiene la esperanza de que sea porque está ocupada trabajando en sus nuevas canciones.

Foto: Jordan Strauss