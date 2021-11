Adele le dice a Oprah Winfrey el significado detrás de 'Hello'

Adele dará un cálido "Hello" a sus fans para comenzar su próximo concierto especial Adele One Night Only , y en una nueva entrevista, le explicó a Oprah Winfrey qué más comenzó la canción para ella.

En un fragmento de un minuto del especial en horario estelar que se lanzó el miércoles (10 de noviembre), la superestrella del pop inglés se sienta con Winfrey en una configuración similar a la entrevista viral del presentador del Príncipe Harry y Meghan Markle de la primavera pasada.

Las dos discuten el significado más profundo detrás de la pista de apertura de su próximo set televisado, su éxito de 2015, "Hello", mientras Adele bromea diciendo que "Siempre tendré que empezar con" Hello ". Sería un poco extraño si estuviera a la mitad del set ".

Adele habla de su concierto

Más tarde describe la canción como “el comienzo de mi intento de encontrarme a mí misma, y aún no había descubierto qué era lo que tenía que hacer para eso. Pero cuando lo escribí, fue una verdadera oda a gustarme, yo pequeño, yo mayor, todas estas cosas ”, le dice la cantante a Winfrey mientras está sentada frente a ella en un hermoso jardín de rosas. “Es solo una canción como, 'Todavía estoy aquí'. Como, 'Hola, todavía estoy aquí, todavía existo en todos los aspectos de mi vida' ".

"Hello" fue lanzado como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio 25 en 2015. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 , donde permaneció durante 10 semanas consecutivas, y ganó tres premios Grammy, incluido el récord y la canción del año. , mientras que el video musical ha acumulado casi 3 millones de visitas.

La creadora del éxito de "Easy on Me", que ha estado reinando en los Hot 100, Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. Las listas de Estados Unidos durante tres semanas consecutivas con su último sencillo, celebrarán el lanzamiento de su próximo álbum el 30 , que saldrá el 19 de noviembre, durante el especial de televisión Adele One Night Only este fin de semana. Además de su entrevista exclusiva con Winfrey, el evento único filmado en Los Ángeles incluirá a Adele interpretando “Hello” y sus otros éxitos amados, así como canciones nunca antes escuchadas del nuevo álbum.

Adele One Night Only se transmita el domingo por la noche, 14 de noviembre, de 8:30 pm a 10:30 pm ET en CBS y transmisiones en Paramount +.

