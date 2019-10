Adele impacta al lucir SÚPER DELGADA en el cumpleaños de Drake

Adele es una de las cantantes más talentosas que ha pisado el planeta tierra, y es que la británica no solo cuenta con una voz excepcional, sino que además tiene talento para componer canciones que nos transportan, y nos hacen sentir cada onda de vibración, por lo que no podemos evitar derramar una lágrima al escuchar sus interpretaciones.

Y es que el 2019 tampoco ha sido un gran año para la cantante, pues a principios de año se confirmó su divorcio, pues habría decidido terminar su relación con Simon Konecki. Por lo cual, la separación le ha sentado muy bien al cuerpo de Adele, pues luce casi irreconocible, con una figura muy esbelta.

Adele siempre se ha destacado por su voz, pero no precisamente por su físico, pues, aunque es una mujer muy bella, con unos ojos preciosos, siempre ha sido llenita, sin embargo, el pasado 23 de octubre acudió a la fiesta de cumpleaños de Drake, haciendo que el rapero pasará desapercibido, pues todas las miradas estuvieron en la intérprete de Rolling in the Deep.

Adele impacta al lucir SÚPER DELGADA en el cumpleaños de Drake

Tras ver las imágenes de Adele Twitter ha explotado, pues no se pueden creer el cambio que ha tenido, ya que luce “más en perra que nunca”.

Eso no es todo, pues parece que el regreso de Adele viene con todo, y se ha rumorado que este viernes 25 de octubre llegaría el nuevo sencillo de Adele, así que, si aún no te has recuperado del impacto de los nuevos sencillos de Selena Gómez, será mejor que prepares los pañuelos, porque Adele regresa con todo después de su ruptura.

Adele impacta al lucir SÚPER DELGADA en el cumpleaños de Drake

Te puede interesar: Adele ¡Increíble! Estará en una COLABORACIÓN junto a One Republic y Beyoncé (FOTOS)

Y es que Adele siempre se ha caracterizado por sus canciones “Corta venas”, por ello, y tras su ruptura, no sería ninguna sorpresa que la británica regresará con un single listo para competir en los grammys 2020.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos