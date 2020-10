Adele es más que "el tamaño de bragas que usa", dice su mejor amigo, Alan Carr

Adele sorprendió al mundo hace unos meses cuando su impresionante pérdida de peso. Ahora, Alan Carr quiere asegurarse de que los fans sepan que la cantante es más que simplemente "el tamaño de bragas que usa".

El comediante británico de 44 años habló sobre su buena amiga en el programa, Lorraine del Reino Unido y se mantuvo firme en que la pérdida de peso de la cantante de 32 años no debería ser un tema tan importante de conversación.

Adele y Alan Carr, amigos y estrellas de Reino Unido

"Siempre ha sido hermosa con esos ojos y esos labios", dijo Alan Carr cuando se le preguntó sobre la constante atención de los medios al tamaño del cuerpo de Adele. "En cierto modo te perdiste el punto si solo te preocupa el tamaño de bragas que usa".

Elogiando aún más a su amiga, Alan Carr agregó: "Porque es la voz. ¡Es esa voz inspiradora e increíble!".

El antes y después de Adele

El comediante es tan buen amigo de Adele que la hizo oficiar su boda en 2018. "Casé a dos de mis mejores amigos en enero. Me conoces, cualquier excusa para disfrazarme ... @chattyman #LoveisLove", la cantante de "Hello" subtituló una foto del evento.

Adela ahora será conductora de SNL

Adele pronto asumirá otro desafío cuando haga su debut como presentadora en Saturday Night Live este fin de semana con el invitado musical H.E.R.

"¡Maldita sea, estoy tan emocionado con esto! ¡Y también absolutamente aterrorizado! ¡Mi primer concierto como anfitrión y para SNL de todas las cosas! ¡Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para que alguno de nosotros salte de cabeza a lo más profundo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad? ?" dijo de la oportunidad.

"Pasarán casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección ... que rompió mi carrera en Estados Unidos, por lo que se siente un círculo completo y ¡simplemente no podría decir que no! ¡¡Estoy además de mí que ELLA será la invitada musical !! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe, luego confundirme mientras me río a carcajadas entre todo esto".

