Adele da segundo adelanto de su concierto One Night Only

Adele: One Night Only está a solo una noche de distancia, y Adele está compartiendo un adelanto del concierto especial con los fanáticos.

En un clip publicado en las cuentas de redes sociales de Adele el sábado (13 de noviembre), a solo un día del estreno de One Night Only , la cantante hizo una vista previa de una poderosa interpretación de "Hold On", la balada que se escuchó por primera vez a principios de este año. semana. "Hold On" está en la lista de canciones de su próximo álbum, 30 .

Adele, quien prepara su concierto, simplemente subtituló su publicación con la palabra "Mañana".

El Adelanto del concierto de Adele

El evento de dos horas en horario estelar , filmado en el legendario Observatorio Griffith en Los Ángeles, se estrena el domingo (14 de noviembre) a las 8:30 pm ET en CBS y Paramount + aquí .

El especial contará con la cantante interpretando éxitos amados y nuevas canciones nunca antes escuchadas.

También habrá una entrevista con la conductora Oprah Winfrey, en la que Adele hablará sobre su nuevo álbum y las historias detrás de sus canciones. También hablará sobre su divorcio, la crianza de su hijo y su reciente pérdida de peso.

30 , el cuarto álbum de Adele y el primero desde los 25 de 2015 , se lanzará el 19 de noviembre.

