Adele consideró tres opciones 'muy diferentes' antes de lanzar 'Easy on Me'

Adele eligió "Easy on Me" como el primer sencillo de su próximo álbum, 30 , pero dice que podría haber ido en una dirección muy diferente.

La cantante habló con Zoe Ball Breakfast Show de BBC Radio para un segmento que se emitió poco después de lanzar su nueva canción y admitió que tenía tres contendientes fuertes en mente.

“Había tres opciones para el primer single. Muy, muy diferentes, todos ellos ”, dijo Adele, que por cierto, "Easy on me" de Adele es elegida como el mejor estreno de la semana.

Sin revelar demasiado, dejó caer algunos detalles sobre las canciones que casi fueron elegidas como el sencillo principal de 30 .

Los detalles del nuevo álbum de Adele

“Obviamente, 'Easy on Me', y luego hay otro que es como, me volví a interesar mucho en Goldfrapp ”, señaló.

"Hay otro que es muy parecido a los 70, como piano, cantautor-y", agregó Adele. "Cuando digo piano, me refiero a que tiene toda una banda, pero muy Carpenters , como muy Elton , lo que sea".

Al final, Adele eligió "Easy on Me" debido a su "estribillo altísimo" y porque simplemente "se sentía como una canción de mí", lo que le pareció importante después de no lanzar un nuevo álbum desde 2015.

“Easy on Me” de Adele llegó el 14 de octubre como la primera muestra de 30 , y se dirige a un debut en las listas de éxitos digno de mención.

De los tres álbumes que lanzó anteriormente, tuvo dos números 1 en la lista de álbumes de Billboard 200 (con una primera semana récord para los 25 de 2015 , que vendieron 3.38 millones de copias solo en su semana de debut en los EE. UU.) Y cuatro No. 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100.

