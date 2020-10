Adele conquista Saturday Night Live con su pérdida de peso, ¿Cuál fue su dieta?/Foto: Trending Topics México

Adele siempre ha sido una belleza y un talento británico alabado, rompiendo récords a diestra y siniestra con sus desgarradores álbumes. Y últimamente, la cantante ha cautivado a los fanáticos al revelar un físico más delgado, algo que abordó anoche, haciendo bromas sobre la fascinación con su viaje de pérdida de peso cuando presentó Saturday Night Live por primera vez.

Como conductora del icónico programa estadounidense SNL, la cantante bromeó: “Y sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste, pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo llevar la mitad de mi, y esta es la mitad que elegí”.

Pero, ¿cuál es la dieta que se dice que siguió la ganadora del Grammy para lograr sus resultados?

¿Qué es la dieta Sirtfood de Adele?

Lanzada en 2016, se rumorea que la dieta Sirtfood es la dieta que ha seguido Adele. Aparece en el sitio web oficial de la dieta, junto a Connor McGregor.

Básicamente, la dieta consiste en adoptar una dieta rica en 'sirtfoods', que según los fundadores de este plan, la persona hace una dieta de alimentos especiales que activan proteínas específicas en el cuerpo llamadas sirtuinas.

Adele ha tenido un sorprendente cambio físico en el último año. La estrella ha perdido más de 40 kilogramos y sus fans están siguiendo su ejemplo/Foto: Hello Magazine

Se cree que las sirtuinas protegen a las células del cuerpo de la muerte cuando están bajo estrés y se cree que regulan la inflamación, el metabolismo y el proceso de envejecimiento.

Los fundadores afirman que las sirtuinas dan forma a la capacidad del cuerpo para quemar grasa y estimular el metabolismo, lo que resulta en una pérdida de peso de siete libras (3 kilogramos) a la semana mientras se mantiene el músculo.

¿Cuáles son algunos de los alimentos para comer en la dieta Sirtfood? Diez de los alimentos básicos más comunes de la dieta Sirtfood incluyen:

Té verde

Chocolate negro (es decir, al menos un 85% de cacao)

Manzanas

Frutas cítricas

Perejil

Cúrcuma

col rizada

Arándanos

alcaparras

vino tinto

Hay un libro oficial de dietas Sirtfood disponible, escrito por los fundadores de la dieta, Aidan Goggins y Glen Matten.

Ambos pioneros del “ movimiento de la medicina moderna”, se lee en una propaganda del libro, defienden la necesidad de complementar la intervención médica con cambios en la nutrición y el estilo de vida.

Aidan Goggins y Glen Matten tienen títulos de maestría en medicina nutricional y son autoridades reconocidas en nutrición y salud.

Adele dió pistas de su nuevo disco en SNL

Los fanáticos esperaban desesperadamente que la cantante de Someone Like You anunciara una fecha de lanzamiento para su cuarto álbum de estudio anticipado o debutara un nuevo sencillo.

Si bien ninguno de esos sucedió, la mujer de 32 años tuvo la amabilidad de al menos revelar dónde se encuentra con su nueva música.

“Sé que ha habido mucha charla sobre mí solo como presentadora, lo he visto todo cómo, ‘¿Por qué no es ella la invitada musical?’ y cosas así, y hay un par de razones”, explicó Adele en su monólogo de apertura.

Ella admitió: “Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas”.

“Preferiría ponerme algunas pelucas, y esta es toda mía por cierto, tomar una copa de vino o seis, y ver qué pasa'', bromeó la intérprete.

Más tarde, en el episodio repleto de una hora y 30 minutos, Adele participó en un sketch de Bachelor que la vio molestar a otros concursantes con ella constantemente rompiendo a cantar.

En La Verdad Noticias te mantendremos informado sobre el futuro lanzamiento del nuevo álbum. ¿Te gusta cómo luce Adele con su nueva figura?, ¿Te hubiera gustado escuchar música nueva de la cantante?