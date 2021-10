Adele confirma que su nuevo disco “30” saldrá el 19 de noviembre

Adele ha confirmado que el título de su cuarto álbum de estudio será “30”, así mismo reveló que se lanzará el próximo 19 de noviembre, por lo que sus fans ya lo esperan con ansias.

La cantautora acudió a Instagram para revelar el nombre de su disco después de que aparecieran vallas publicitarias con el número "30" en varias ciudades, lo que llevó a los fanáticos a especular que era el título del próximo álbum, a lo cual acertaron.

En su publicación de Instagram, la cantante también anunció que el seguimiento de “25” de 2015 llegará el 19 de noviembre. Escribiendo un mensaje junto con la confirmación, dijo: “He aprendido muchas verdades devastadoras sobre mí en el camino”.

“Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto si hay nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida. Entonces, estoy lista para finalmente lanzar este álbum".

30 es un disco más personal que los anteriores

Hablando sobre su nuevo álbum en una entrevista reciente, la cantante dijo que es más personal para ella que cualquiera de sus discos anteriores.

"Es sensible para mí, este disco, en lo mucho que lo amo", le dijo a Vogue. “Siempre digo que el '21' ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi álbum. Quiero compartirme con todo el mundo, pero creo que nunca dejaré pasar a este".

En un perfil reciente, la cantautora le dijo a Giles Hattersley de British Vogue que el álbum era "autodestrucción, luego autorreflexión y luego una especie de autorredención".

Pero ahora está lista para que la gente escuche su versión de la historia, ya que el álbum aborda su separación de Simon Konecki, en parte para ayudar a explicárselo a su pequeño hijo Angelo.

La cantante lanzó 'Easy On Me', el sencillo principal de '30', el 15 de octubre y en menos de 24 horas ya se ha convertido en un éxito, por lo que se reafirmó como la reina de la música británica.

¿Cuál es la nacionalidad de Adele?

La cantante británica no había sacado un nuevo disco desde 2015

Adele, es una cantautora y multinstrumentista británica, nació el 5 de mayo de 1988 en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Actualmente la cantante tiene 33 años de edad y ha acumulado grandes éxitos.

