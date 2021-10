Adele comparte un adelanto sorpresa de su próximo sencillo "Easy On Me".

Adele ha compartido un fragmento de su muy esperado nuevo sencillo “Easy On Me”, a principios de esta semana, la cantautora confirmó que lanzará la canción el viernes (15 de octubre), lo que marca su primera música nueva desde su tercer álbum “25”.

Además de la fecha de lanzamiento y el título de su canción de regreso, Adele compartió un video en blanco y negro de 21 segundos que contiene un instrumental con piano. Las imágenes ven a la estrella poner una cinta de casete en el estéreo de un automóvil antes de viajar por un camino rural.

Esta noche (9 de octubre), antes del lanzamiento completo de la canción, Adele hizo una vista previa del esperado sencillo, compartiendo con sus seguidores un fragmento durante una sesión sorpresa realizada a través de Instagram Live.

¿Qué dice la nueva canción de Adele?

“No hay oro en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre”, canta en la letra. “Sé que hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando en el silencio, cariño, déjame…”

La Verdad Noticias informa que, en otra parte durante el Insta Live, Adele sorprendió con impactantes comentarios al hablar sobre su salud mental, revelando que la toma “día a día” pero siente que actualmente es “muy buena”.

“Mi salud mental es muy buena en este momento. Lo tomo día a día y abordo lo que se me presente”, dijo a sus seguidores. “Definitivamente me ayuda a sentirme mejor si me tomo mi tiempo. Escribir mi música… sí, seguro que ha sido realmente terapéutico.

Nuevo álbum de Adele es su trabajo más personal

Hablando sobre su nuevo álbum en una entrevista reciente, Adele dijo que es más personal para ella que cualquiera de sus discos anteriores. Sin embargo, se rumora que, el nuevo álbum de Adele no tendrá que ver con su divorcio.

“Es sensible para mía, este disco, sólo en lo mucho que lo amo”, le dijo a Vogue. “Siempre digo que el ‘21’ ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi álbum. Quiero compartirme con todo el mundo, pero no creo que deje pasar este”, sentenció Adele sobre su nuevo álbum.

