Adele comparte fotos amorosas con su novio Rich Paul

La cantante de "Easy on Me" Adele, puso fin a los rumores de ruptura el miércoles con un dulce carrusel de fotos que ofreció a los fanáticos una mirada íntima a su vida con su novio Paul.

"El tiempo vuela �� ✨ ♥️", subtituló la publicación.

En la primera foto, Adele, de 34 años, y Paul, de 40, sostienen lo que parecen ser un par de llaves frente a una casa grande, y en otra, ella se ríe detrás del mostrador de un restaurante McDonald's mientras Paul observa desde la ventana. otro lado del registro.

Otras fotos muestran a la feliz pareja vistiendo camisetas a juego entre la multitud en un juego de softbol y compartiendo un beso en una habitación de hotel en lo que parece ser la noche en que Adele filmó su especial Adele One Night Only CBS en noviembre.

La foto muestra a la cantante Adele sosteniendo una galleta de la fortuna

La exhibición de amor se produce justo después de que la pareja capeó los rumores de ruptura luego de que Paul fuera visto en Miami con su cliente LeBron James en el cumpleaños número 34 de Adele.

Una fuente dijo poco después que, a pesar de pasar su gran día separados, la pareja, que cenó junta en Napa Valley el domingo, todavía estaba junta.

"Adele sigue viendo a Rich. Sin embargo, ambos están muy ocupados", dijo la fuente. "Ella está trabajando en su residencia y Rich está ocupado con sus clientes. Se ven cuando pueden".

Ella y Paul, quienes fueron fotografiados juntos por primera vez en julio, fueron vistos juntos por última vez en febrero , cuando se tomaron de la mano junto a la cancha en el Juego de Estrellas de la NBA.

TE PUEDE INTERESAR: Adele se muestra en Instagram con su nuevo novio

La ganadora del Grammy escribió en Instagram que "nunca había estado más feliz" en una publicación que marcaba su 34 cumpleaños el 5 de mayo.

"¡Qué diferencia hace un año!", escribió la cantante en dos fotos de sí misma sin maquillaje en un jardín cubierto de hierba. "Si el tiempo sigue sanando y suavizando todas las arrugas de mi vida como lo hace a medida que pasan los años, ¡entonces no puedo esperar a tener 60 años! ¡Nunca he sido más feliz! Tantas lecciones, tantas bendiciones para estar agradecido ¡Esto es 34, y me encanta estar aquí! Gracias por el cumpleaños amor como siempre x".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!