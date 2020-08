Adele admite que no sabe cuándo lanzará su siguiente álbum/Foto:Publimetro

Adele ha admitido que no tiene la menor idea sobre la fecha de lanzamiento de su próximo álbum. Han pasado cinco años desde que los fans disfrutaron de 25, que incluían temas como Hello y When We Were Young.

Y a pesar de su hábito de dejar espacios considerables entre álbumes, los fanáticos están desesperados por más. El mánager de la estrella ya ha confirmado que su cuarto álbum de estudio no se lanzará en septiembre.

"Adele, ¿dónde está el álbum?" un fan necesitaba saber, compartiendo un emoji llorando junto con su mensaje. "Honestamente, no tengo idea", respondió con sinceridad la mujer de 32 años.

Otros fans pronto intervinieron con mensajes de apoyo, una oferta: "@adele, esperaremos pacientemente". Otro no fue tan paciente, escribiendo: "Te extraño, Adele necesito nuevas canciones por favor".

Volvió a su fan en la sección de comentarios de una publicación reciente de Instagram en la que compartió un libro de autoayuda que garantizó que los fanáticos quedarían impresionados.

Adele recomienda su libro de autoayuda

Adele ha experimentado recientemente una transformación impresionante cuando se puso en forma y perdió más de aproximadamente siete libras. Al romper la portada de Untamed de Glennon Doyle, Adele escribió: "Si estás listo, este libro sacudirá tu cerebro y hará que tu alma grite.”

La interprete declaró: "¡Estoy tan lista para mí después de leer este libro! Es como si acabara de entrar en mi cuerpo por primera vez. ¡Uf! ¡Cualquiera que tenga algún tipo de capacidad para dejarse llevar y entregarse a sí mismo con cualquier tipo de deseo de agárrate por la vida, hazlo. Léelo. Vívelo. Practícalo. ¡Somos muchos! ¡Pero estamos destinados a ser muchos! ... '¡Una buena vida es una vida dura!'”

"¡Lee este libro y ten un resaltador a mano para tomar notas porque querrás consultarlo, créeme! ¡Nunca supe que soy la única responsable de mi propia alegría, felicidad y libertad! ¿Quién sabía que nuestra propia liberación libera? los que nos rodean? Porque yo no! ¡Pensé que estábamos destinados a estar estresados y despeinados, confundidos y desinteresados como un personaje de Disney! ¡¡ProBloodyFound!!”, escribió la cantante.

La notable pérdida de peso de Adele asombró a los fanáticos, su entrenador personal Peter Geracimo dijo que su hijo Angelo estaba en el corazón del por qué quería ponerse en forma.

"25" de la cantante británica llegó al mercado en noviembre de 2015. Un disco que rompió varios récords en reproducciones y ventas, con el que la artista consiguió múltiples premios como 5 Grammys en 2017/Foto: Amazon

Se apegó a un régimen rígido de ejercicio y dieta, eliminando la comida chatarra y el alcohol. ¿Crees que Adele tiene preparado un nuevo disco? o ¿Consideras que aún no ha escrito nada de música?