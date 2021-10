Adele ¿Por qué se mudó a Los Angeles y dejó su querido Londres?

Adele es una de las cantantes que ha estado causando furor en las redes y es que esta próxima a estrenar su nuevo álbum musical y dentro de tantos cambios en su vida está el de su residencia en Los Ángeles.

La cantante de 33 años, que fue considerada en su día el arquetipo de chica del norte de Londres ha renunciado a la capital británica, que se negaba a abandonar a toda costa en los inicios de su carrera, debido en gran parte a los prohibitivos precios del mercado inmobiliario.

Hay que destacar que no es que la exitosa Adele no tenga dinero suficiente para comprarse una casa en la ciudad, pero desde luego no podría pagar una que estuviera a la altura de sus tres mansiones estadounidenses.

¿Por qué Adele se mudó a Los Ángeles?

"En Londres jamás podría permitirme el tipo de casa que tengo en Los Ángeles. Nunca".

Eso es lo que la bella Adele ha asegurado recientemente en sus declaraciones a la revista Vogue, donde ha comparado las ventajas que le ofrece cada lugar:

“En California puedo disfrutar del buen clima durante casi todo el año en un jardín gigantesco y en Londres, pasaba la mayor parte del tiempo dentro de un edificio o de un coche".

¿Cuánto pagó Adele por su casa en Los Angeles?

Casas de Adele en Los Ángeles

Para poder disfrutar de la ciudad estadounidense, Adele ha pagado desde 2016 una media de 30 millones de dólares por tres propiedades colindantes, con una vivienda principal en cada una de ellas, que suman una superficie total de más de mil seiscientos metros cuadrados.

Es importante destacar que en Londres resultaría casi imposible encontrar una casa en el centro que le ofreciera tanto espacio y desde luego, competiría con otros compradores con fortunas mucho mayores que la suya a la hora de intentar comprarla.

Cabe destacar que la cantante Adele y el agente deportivo Rich Paul se conocieron en Los Ángeles y ya no esconden su amor, aunque la cantante no ha comentado nada al respecto y ahora está enfocada totalmente en el lanzamiento de su disco “30”.

