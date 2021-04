Adele: Conoce la historia detrás de Someone Like You

En La Verdad Noticias estamos a la expectativa de que Adele estrene un nuevo disco, lo cual no debe ser en mucho tiempo. Pero mientras eso ocurre te platicaremos un poco sobre una de las icónicas canciones de la interprete "Someone Like You".

Se trata de un himno al corazón roto que describe con la particularidad de la diva británica cómo el amor se acabó y lo mal que lo pasó.

La ubicó en lo más alto de las listas de reproducción en su momento y ahora te contamos la historia de la canción.

La conmovedora balada de Adele se convirtió en un éxito internacional en 2011, y está entre las mejores (aunque un poco tristes) canciones de amor jamás escritas y grabadas. La 15 veces ganadora del Grammy coescribió “Someone Like You” con el cantautor estadounidense Dan Wilson, quien anteriormente fue el líder de la banda Semisonic.

De acuerdo a los informes de los medios especializados, la más exitosa cantante britanica y Dan Wilson se sentaron alrededor del piano durante dos días e inventaron varias melodías y letras, pero finalmente decidieron mantener la producción musical simple.

“Lo escribimos en el piano y luego lo grabamos cuando estaba escrito. No fue como grabarlo y escucharlo pensando ‘¿A dónde podemos ir ahora?’ Fue realmente de la vieja escuela”, dijo él.

Según dijo, uno de los objetivos de la canción era hacerla completamente abierta “para que cualquiera pudiera dedicarla a cualquiera”.

Someone Like You tiene más de 1 billón y medio de reproducciones

Someone Like You de Adele trata de un ex novio

Así “Someone Like You” trata sobre un novio que rompió con la cantante y es un resumen de la relación ahora desaparecida. Además, al ser una de sus canciones de culto, muchos fanáticos han intentado, sin éxito, dar con el responsable de ese corazón roto.

La recién divorciada cantante le confesó a la prensa lo siguiente al hablar de su premiada canción:

“Estaba realmente agotada emocionalmente por la forma en que lo estaba interpretando, porque aunque estoy muy amargada y lamento algunas partes, él sigue siendo la persona más importante que haya existido en mi vida"

Dijo que Someone Like You tuvo que escribirlo para sentirme bien conmigo misma y bien con los dos años que pasó con él.

¿Te gusta la canción "Someone Like You de Adele?, dinos tu opinión en los comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.