Adele 30 se lanzó gracias a un arrebato de alcohol ¿Triunfará?

Adele 30 es el esperado álbum musical de la cantante británica que está conquistando de sus primeras muestras al mundo entero, pero la cantante ha dicho que fue uno de los trabajos más personales que ha realizado en lo que va de su carrera musical.

La inglesa de bella voz siempre tuvo presente el fantasma del miedo a estar contando cosas que no debía, cosas que la iban a exponer demasiado en lo que ha sido este nuevo disco, tanto fue así, que en cada una de esas partes del proceso estuvo a punto de pararlo todo y abandonar el proyecto.

“Quizá no necesite sacar este álbum. Debería escribir otro”.

Eso fue lo que pensaba la artista británica Adele, pues guardaba en ella la traumática separación de su marido Simon Konecki y el posterior divorcio por las malas han marcado su proyecto “30”, un trabajo confesional a más no poder en el que relata sus bajadas a los infiernos de la depre y sus coqueteos con el alcoholismo.

Adele 30 es la catarsis de la cantante

El regreso de la cantante Adele

Aunque el disco de la cantante Adele signifique muchos dolor, también proyecta un proceso de recuperación de la autoestima en el que, lo habrán adivinado por su increíble pérdida de peso, influyó mucho el ejercicio y la vida sana.

“Dejar de beber y hacer deporte me ayudó a reducir la ansiedad”.

Eso fue lo que le contó hace unos días a Oprah en una entrevista, en la que no escondió lo mal que lo había pasado: “Estaba avergonzada por divorciarme tan rápido, y me sentía culpable con mi hijo. Me había prometido a mí misma que, cuando tuviera hijos, mi pareja y yo estaríamos juntos.

“Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo. Pero desmonté la vida de mi hijo por mi felicidad”.

El vino ayudo a que lanzara el álbum

Adele ha revelado también que una pequeña recaída con el vino, que es su bebida favorita tal como canta en uno de los nuevos temas, “I drink wine” entró en juego y garantizó que el álbum viera la luz.

En febrero del año pasado, Adele asistió a la boda de una amiga e hizo eso que todos hemos hecho alguna vez: beber más de la cuenta al abrirse la veda de la barra libre.

En un momento de subidón cogió un micrófono y exclamó a grito pelado: «¡Podéis esperar mi nuevo disco para septiembre!». Instantes después, claro está, había vídeos virales circulando por la Red y ya no hubo vuelta atrás. Aunque el álbum tardó un año más de la cuenta en salir por culpa de la pandemia.

“He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino”.

Eso dice ahora la cantante, cuyo corazón ahora vuelve a latir fuerte por un agente deportivo llamado Rich Paul: “Siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido a todo. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzar este álbum».

Hay que destacar que a Adele le ha ido muy bien en el mercado del vinilo, pues ella solita ha colapsado la industria europea al encargar medio millón de copias de 30, tanto que hasta el mismísimo Ed Sheeran se ha quejado: “He tenido que acelerar mi nuevo disco porque reservó todas las fábricas”.

