Adelantan estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' en México

Nueva fecha de estreno para 'Doctor Strange 2' en México

Tal como se había rumoreado en las redes, el estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' ha pasado al 04 de mayo para México.

La nueva producción de Marvel Studios tendrá un preestreno para el público mexicano, es decir podrán ver la cinta un día antes de su llegada oficial a la cartelera.

La película que promete superar a "Spider-Man: No Way Home" seguirá abarcando y sobretodo profundizando el tema del multiverso en las siguientes producciones.

Marvel Studios ha confirmado que 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' se estrenará antes en México y Latinoamérica.

Cabe resaltar que el estreno en cines estaba programado para el 05 de mayo, sin embargo y respondiendo a las estrategias de demanda sucederá como ya te hemos platicado.

La importancia del preestreno responde a los intereses de la audiencia, quienes al abarrotar las salas de cine con "Spider-Man: No Way Home", están en ascuas por conocer la siguiente aventura de Marvel.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness': Tráiler y sinopsis

La Verdad Noticias te presenta la sinopsis oficial de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen:

"Ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido después de una feroz batalla en Avengers: Endgame, se espera que el ex genio cirujano y mago más fuerte de todos, el Doctor Strange, juegue un papel activo como figura central en los Vengadores. Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso, ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada 'el Multiverso'. Para restaurar un mundo en el que todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo, y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no puede sostenerse con sólo su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo luce exactamente como Doctor Strange", se lee en la sinopsis oficial.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' será una cinta clasificación B, es decir solo mayores de 14 años podrán ingresar a las salas debido al uso de violencia en la trama.



