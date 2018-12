Sin duda alguna, una de las actrices que marcaron precedentes de éxito en la buena época de las telenovelas de Televisa, es Adela Noriega, ejemplo de ello fue su participación en la producción ‘Fuego en la Sangre’ del 2008.

No obstante, desde hace una década la actriz desapareció del ojo público sin explicación alguna, y desde entonces su vida se ha convertido en toda una incógnita, pues poco se sabe de ella, ya que su convivencia con amistades y su vida son bastante herméticas.

Adela Noriega reaparece en México y sorprende por su imagen

QUIZÁ TE INTERESE: Yanet García regala su exuberante trasero para Navidad

Cabe recordar que hace un par de días, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Adela Noriega reside en Polanco (Ciudad de México) y no en Miami como se rumoraba desde un principio:

"Por respeto a su individualidad y su privacidad, no voy a decir en dónde, pero sé en que edificio vive".

Adela Noriega reaparece en México y sorprende por su imagen

Además decidió acabar con toda clase de rumores, pues dio a conocer que Noriega pasó de ser una de las actrices más aclamadas de la televisión mexicana a una vendedora de bienes raíces:

“Ella se dedica a las bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces, tiene terrenos, departamentos y tiene casas".

Adela Noriega reaparece en México y sorprende por su imagen

Ante el revuelo de esta inesperada noticia, cámaras fotográficas sorprendieron a la ex actriz de 49 años paseando en plena calle de la Ciudad de México, pero no solo eso, pues todo mundo quedó impactado al ver su aspecto porque pareciera que los años no pasan por ella, ya que luce igualita.

Adela Noriega reaparece en México y sorprende por su imagen

ADELA NORIEGA EN LA ACTUALIDAD

Adela Noriega reaparece en México y sorprende por su imagen