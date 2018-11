Adela Noriega habla sobre su regreso a las telenovelas ¡y los fans enloquecen!

Adela Noriega habla sobre su regreso a las telenovelas ¡y fans enloquecen!

Aunque muchos han sido los rumores con respecto a que Adela Noriega regresa a la televisión, en una cuenta de Instagram que supuestamente pertenece a la actriz, ayer por la mañana escribieron lo siguiente:

“¡Y esta soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años... No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi 8 años. Soy feliz y seguiré así. Quiero informar que no he decidido volver a la televisión, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales”.

Pero son sus fans quienes se han encargado de difundir que esta y todas las cuentas son falsas, pues se dice que la actriz no maneja redes sociales y que quienes hicieron esas cuentas son personas externas a ella.

