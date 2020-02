Adela Micha y sus COMADRES se unen a #UnDíaSinMujeres

La famosa periodista Adela Micha no se presentará a ninguno de sus espacios informativos el próximo 9 de marzo, pues la periodista se sumará al paro nacional que se convocó a raíz de la violencia hacia las mujeres y en el que se pide que ninguna asista al trabajo, escuela o salga a las calles, así lo explicó:

"Pierdan el miedo, no pueden perder el empleo, no las pueden despedir o descontar el día. Atrevámonos a hacer este paro de brazos cruzados porque es justamente lo que tenemos que hacer, cruzarnos de brazos las mujeres por primera vez porque siempre estamos haciendo algo por los otros", así lo reveló al Universal.

No queda duda de que Adela Micha está convencida de que, aunque no participe el 51% de mujeres que integra la población, se hará una diferencia y espera que la ausencia de las mujeres sea escuchada y para quienes no puedan sumarse explica que hay otras formas de expresar su solidaridad.

Adela Micha ha resaltado que considera que esta es una oportunidad para que las mujeres se hagan ver, escuchar y que se refleje lo que valen para este país: “Es responsabilidad del estado darnos seguridad a todos los ciudadanos y algo tienen qué hacer ya al respecto".

Por último la carismática Adela Micha dejó en claro que la problemática está tocando fondo y la sociedad está llegando a un punto de quiebre, por lo que ella comparte que siente dolor y tristeza al ver a madres que han perdido a sus hijas: "Cuando un hijo pierde a su madre se dice huérfano, cuando un esposo o esposa pierde a su pareja es viudo pero una madre perdiendo a su hijo no hay una palabra en ningún idioma para referirte a eso".

TE PUEDE INTERESAR: Adela Micha fue HUMILLADA en Televisa y TV Azteca ¡No la quieren ni en pintura!

Adela Micha y otras celebridades al paro nacional

Cabe destacar que dentro de los medios de comunicación otras actrices y celebridades femeninas del espectáculo se han unido a este paro nacional, entre ella las comadres de Adela Micha, como lo son Susana Zavaleta y la conductora Rebeca de Alba, quienes recientemente presentaron “Los mandamientos de una chingona”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana