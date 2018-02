Adela Micha tiene la exclusiva si Fernando del Solar llega al programa Hoy.

La conductora de noticias Adela Micha de 54 años de edad tuvo en su programa La Saga Live como invitado al conductor argentino Fernando del Solar de 44 años de edad, en donde uno de los temas que salieron a la luz es de su posible ingreso al programa matutino “Hoy”. El cual podría tener próximamente al conductor que formó parte de las filas de Tv Azteca.

El conductor Fernando del Solar ex pareja de Ingrid Coronado estuvo como invitado con Adela Micha en donde fue invitado para platicar lo relacionado sobre su nuevo libro, sobre su relación amorosa que hace unos meses comenzó y de la posible llegada a la transmisión matutina del programa “Hoy” de Televisa. La ola de rumores ha corrido de manera rápida en donde de igual manera se ha colocado a Mauricio Mancera y a Poncho de Anda como posibles conductores del programa de la televisora de San Ángel.

Una publicación compartida de Saga (@lasagaofficial) el Feb 15, 2018 at 7:20 PST

Sin lugar a duda Fernando del Solar es uno de los conductores más carismáticos y queridos en la televisión mexicana y la también conductora Adela Micha logró poner al descubierto algunos secretos del argentino. Adela Micha logró que el conductor hablara sobre su posible llegada a Televisa.

“Puede ser, puede ser. Aun no tengo nada firmado todavía, por favor. Estamos en pláticas, sí tengo ganas, si hablé con la productora (Magda Rodríguez). Hemos trabajado juntos, hemos hecho cosas juntos. No sé, probablemente sí, me encantaría”. Aseguró el conductor Fernando del Solar.