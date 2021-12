Adela Micha se disculpa por polémicos comentarios sobre Silvia Pinal

La periodista tuvo que salir a disculparse por polémicos comentarios en torno a la salud de la matriarca de la Dinastía Pinal.

Hace unas horas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Adela Micha estaba siendo duramente criticada en redes sociales por la manera en cómo reaccionó a la hospitalización y contagio por COVID-19 de Silvia Pinal, pues ella aseguró que la muerte de la veterana actriz estaba pronta a ocurrir y necesitaba estar preparada para dar una cobertura completa.

Dicha situación causó indignación entre los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra e incluso se le acusó de querer aprovecharse de la enfermedad y muerte de la matriarca de la Dinastía Pinal para que su programa tuviera algo de atención. Al ver que las cosas se salieron de control, ella se vio obligada a ofrecer disculpas públicas a la familia.

La periodista se vio obligada a disculparse con los integrantes de la Dinastía Pinal.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal, a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté muy bien y se recupere pronto”, declaró la ex conductora de Big Brother en sus redes sociales.

Adela Micha se prepara para la muerte de la actriz

La nefasta Adela Micha es captaba planeando cómo hacer show y dinero con el posible fallecimiento de Doña Silvia Pinal.

La polémica ocurrió durante los cortes comerciales del programa ‘Me lo dijo Adela’. En la grabación que circula en redes sociales es posible ver a la también periodista, quien no se dio cuenta que estaba siendo transmitida en vivo, decir que "Silvia Pinal no tardará en morirse" y que su equipo de trabajo debería preparar el material visual suficiente para cubrir la noticia.

“¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, creo que ya se va a morir”, fueron las controversiales palabras de Adela Micha, mismas que le han costado duras críticas en Internet.

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

La veterana actriz acabó en el hospital tras dar positivo al COVID-19.

El día de hoy se dio a conocer que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia debido a que se había contagiado de COVID-19. Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán revelaron a la prensa que la veterana actriz presentó un poco de arritmia y problemas para respirar, motivos por los cuales ingresó a terapia intensiva pero ahora se encuentra estable y en cuarentena.

