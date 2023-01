Adela Micha reacciona a la renuncia de Maryfer Centeno tras pleito con Niurka

La grafóloga mexicana dejó el programa 'Se Tenía Que Decir' tras encontronazo con Niurka.

Hace unas horas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la revista TVNotas aseguraba que Adela Micha planeó el pleito entre Maryfer Centeno y Niurka Marcos para beneficiarse económicamente. Ahora, la periodista reacciona a estos señalamientos y se pronuncia ante la renuncia de la grafóloga tras este bochornoso incidente.

Fue apenas el día de ayer cuando Maryfer reveló que ya no formaría parte de ‘Se Tenía Que Decir’, el programa donde ocurrió el enfrentamiento. Ante dicha situación, la periodista aseguró que nunca fue notificada de su renuncia y que ella solo decidió ya no asistir: “A mi ni siquiera me llamó... No me renunció, dejó de venir”.

Aseguran que la grafóloga está muy afectada por lo ocurrido en el set de La Saga.

Asimismo, la también ex conductora de Big Brother dejó en claro que el programa seguirá sus transmisiones pero que no tolerará más escándalos ni está dispuesta a trabajar con gente poco profesional, lo cual ha sido considerado por muchos como una indirecta a la grafóloga.

“Si el programa, Ernesto y Sebastián quieren seguir haciéndolo, aquí está el espacio para gente profesional, comprometida y talentosa, aquello fue una verduleria”, dijo Adela Micha.

Adela Micha desmiente a la revista TVNotas

Sobre la publicación de TVNotas que la señala de ponerle una trampa a Maryfer Centeno al no avisarle de la asistencia de Niurka al programa para que su reacción sea sincera y ocurra el enfrentamiento que indignó a las redes sociales, la conductora dejó que todo es una mentira para desprestigiarla.

“Todo lo que se dice es falso. Lo único que dice cierto el TVNotas, cuando Maryfer me dijo yo le dije “no hay lana”, si quieres lo hacemos y vamos viendo, si funciona el programa, vamos viendo”, finalizó Adela Micha.

Escucha las declaraciones de la periodista a partir del minuto 47:15.

¿Quién es Maryfer Centeno?

La joven mexicana es tema de conversación en las redes sociales por su fuerte pelea con Niurka que se hizo viral.

Maryfer Centeno es una experta en grafología, grafoscopía y lenguaje corporal que goza de gran popularidad en las redes sociales gracias al contenido que comparte con sus más de 4.7 millones de seguidores, quienes siempre quedan maravillados con sus conocimientos.

