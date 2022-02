Adela Micha pierde programa de radio tras polémico comentario de Silvia Pinal

La periodista ha sido reemplazada por su colega Fernanda Tapia.

Adela Micha sigue pagando las consecuencias por haber realizado desatinados comentarios sobre la salud de Silvia Pinal a finales de diciembre pasado, pues hace unos días se dio a conocer que su programa radiofónico ‘Me lo dijo Adela’ salió del aire por esta misma razón.

Fue el pasado 31 de enero cuando radioescuchas se sorprendieron al saber que El Heraldo Radio no emitió el segmento de la presentadora de televisión en el horario acostumbrado y que en su lugar presentó el programa ‘¿Por cual votan?’, conducido por los periodistas Fernanda Tapia y José Luis Guzmán “Miyagi”.

Fernanda Tapia y Miyagi llegan a El Heraldo Radio para reemplazar a la periodista tras controversia con la Dinastía Pinal.

Pese a que en ese momento no se supieron las razones de los cambios de programación, hace unos días se reveló que la salida de ‘Me lo dijo Adela’ fue una sanción contra la ex conductora de Big Brother por haber dicho que "Silvia Pinal no tardaba en morirse", lo cual también le costó duras críticas en las redes sociales.

“No le gustó a los señores que le pagan y ‘le dieron cuello’; solamente en radio, porque su programa de televisión continúa”, declaró el periodista Chucho Gallegos a TVyNovelas.

Fuertes comentarios hacia Silvia Pinal

Recordemos que la periodista se vio envuelta en el escándalo al planear una cobertura informativa sobre la hospitalización de Silvia Pinal por COVID-19. Sin embargo, el detalle que indignó a más de uno es que pidió a su equipo de trabajo que preparen un homenaje en caso de que muera la matriarca de la Dinastía Pinal.

“¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, creo que ya se va a morir”, dice Adela Micha en el video que no demoró en viralizarse en diciembre pasado.

¿Qué ha pasado con Adela Micha?

La periodista ha logrado forjar una exitosa carrera en el mundo de la comunicación y del espectáculo mexicano.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Adela Micha forjó una exitosa carrera como periodista al trabajar para Televisa durante 33 años. Sin embargo, ella termina su relación laboral con la empresa en 2016 para posteriormente integrarse al elenco de El Heraldo Televisión con su programa ‘Me lo dijo Adela’ en TV e Internet y anteriormente radio.

