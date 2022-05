Adela Micha humilla a Chiquis Rivera en plena entrevista

El comentario de la periodista ante la revelación de la hija de Jenni Rivera ha dividido opiniones en redes sociales.

Chiquis Rivera se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se filtrara un fragmento de la reciente entrevista que le ofreció en entrevista a Adela Micha para su programa La Saga en YouTube. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que más de un cibernauta asegura que la periodista humilló sin piedad a la hija de Jenni Rivera.

En el clip podemos ver a la cantante confesar sin pena alguna que es una gran amante de las cirugías plásticas y que una a las que se ha sometido es la liposucción. Ante dicha revelación, la ex conductora de Big Brother le cuestionó si dicho procedimiento le había dado resultados a lo que ella indica visiblemente apenada que no y todo por no saber cuidar su alimentación.

Aseguran que Adela Micha se burló de Chiquis Rivera al cuestionarle sobre el resultado de su liposucción ���� pic.twitter.com/V44aRUBP1R — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 29, 2022

Ante dicha situación, algunos cibernautas arremetieron en su contra por no ser cuidadosa con sus palabras mientras que otros señalaron que ella solo había dicho lo que muchos pensaban. Cabe destacar que esta no es la primera vez que es criticada por sus comentarios, ya que en diciembre pasado dijo que Silvia Pinal "no tarda en morirse".

Hace fuertes y picantes confesiones con Adela Micha

La cantante confesó que se ha sometido a procedimientos estéticos en más de una ocasión.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la primogénita de “La Diva de La Banda” le confesó a Adela Micha en dicha entrevista que era una gran fanática de las cirugías plásticas y que se había sometida a varias mamoplastias para lograr tener el tamaño de senos deseados, esto luego de querer imitar a Kim Kardashian y Jennifer López.

Además de confesar que se ha hecho la liposucción, Chiquis Rivera admitió que se ha inyectado botox para aminorar los estragos del paso de la edad. Finalmente y a través de una dinámica donde hubo alcohol de por medio, ella reveló sin pena alguna que una de sus fantasías es estar con una mujer.

¿Qué está pasando con Chiquis Rivera?

Hoy en día, la hija de "La Diva de la Banda" se encuentra promocionando su cuarta producción discográfica que se titula 'Abeja Reina'.

Chiquis Rivera viajó recientemente a México para promocionar su cuarto álbum de estudio que se titula ‘Abeja Reina’, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Tras varios meses envuelta en la polémica, la cantante deja en claro que está lista para seguir forjando una carrera dentro de la industria musical.

Fotografías: Redes Sociales