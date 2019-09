Adela Micha fue HUMILLADA en Televisa y TV Azteca ¡No la quieren ni en pintura! 

Adela Micha es HUMILLADA en Televisa y TV Azteca ¡No la quieren ni en pintura!

La famosa periodista Adela Micha ha impactado a todos sus fans y al mundo periodístico con una fuerte revelación que ha causado controversia en las redes sociales.

Resulta que la reconocida y carismática Adela Micha reveló que recientemente supo que está vetada de las principales televisoras de México: Televisa y TV Azteca.

Hay que recordar que desde 2016, Adela Micha terminó su relación laboral con la televisora de San Ángel, pero asegura que jamás imaginó que había quedado una mala relación con la empresa para la que trabajó más de tres décadas.

Ante eso esa noticia, esta semana se presentó en Televisa junto a Rebecca de Alba y Susana Zabaleta para hablar de su espectáculo “Los mandamientos de una mujer chingona”, en donde reflexionan sobre el papel de la mujer y sus carreras.

Fue a través de su programa La Saga, que Adela Micha recientemente reveló que no se le permitió la entrada a la empresa Televisas: "Ya no me dejan entrar a ningún lado".

Por su parte la conductora y cantante Susana Zabaleta detalló el incidente: "Fuimos a una entrevista a una televisora muy famosa de aquí y, entonces, ¿quién pasó? La morena (expresó refiriéndose a ella misma), ¿quién pasó? La güera ésta (señalando a De Alba) y a la Adela la dejaron afuera. Señores, no la dejaron pasar”.

Hay que destacar que Televisa no es el única empresa que ha vetado a Adela Micha, pues las artistas también recurrieron a TV azteca y de acuerdo con Zabaleta, las entrevistaron durante media hora y les aseguraron que no había ningún problema con las tres.

El caso en esta ocasión es que a pesar de que las recibieron muy bien y dijeron que no había problema con ninguna de las tres, la entrevista fue recortada en las partes que correspondía a Adela Micha.

Hasta el momento Adela Micha ha expresado no saber a qué se debe el veto que tiene en ambas televisoras mexicanas, pues una vez que terminaron las exclusividades es poco común que algún personaje reciba un veto.