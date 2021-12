Adela Micha es criticada por decir que Silvia Pinal "no tardará en morirse"

La periodista fue víctima de duros ataques en las redes sociales.

Adela Micha se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales por la reacción que tuvo al enterarse que Silvia Pinal había sido hospitalizada de emergencia por un contagio de coronavirus COVID-19. Pese a que la noticia preocupó al público, la periodista aseguró que la muerte de la veterana actriz ocurriría pronto.

El polémico comentario fue realizado durante los cortes comerciales del programa ‘Me lo dijo Adela’ y quedó evidenciado en un clip que ya se ha viralizado en Internet. En la grabación podemos ver a la presentadora de televisión hablando con su equipo de trabajo, a quien les pide que preparen un homenaje en caso de que muera la matriarca de la Dinastía Pinal.

“¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, creo que ya se va a morir”, declaró la ex conductora de Big Brother en el polémico video que circula en Twitter.

Adela Micha asegura que es un malentendido

La periodista se defendió de los ataques en redes sociales y aseguró que no tiene malos deseos para con la familia Pinal.

Dicha situación desató una ola de duras críticas en su contra, motivo por el cual ella decidió abordar el tema en su programa. Ahí, la conductora, quien recientemente confesó que se distanció de Carmen Salinas por un malentendido aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

“Si comenté que no se vaya a morir, pues es mayor, le da COVID, tiene 90 años y con una falla cardiaca hace seis meses… Eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán”, declaró Adela Micha ante las cámaras de El Heraldo Televisión.

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

La Diva del Cine Mexicano se ha contagiado de coronavirus COVID-19.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unas horas que Silvia Pinal había sido hospitalizada de emergencia por COVID-19. De acuerdo a las declaraciones de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, la veterana actriz presentó un poco de arritmia y problemas para respirar, motivos por los cuales ingresó a terapia intensiva pero ahora se encuentra estable y en cuarentena.

Fotografías: Redes Sociales