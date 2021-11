Adela Micha confiesa por qué se distanció de Carmen Salinas: "Un malentendido".

La actriz Carmen Salinas permanece en estado de coma luego del derrame cerebral que sufrió hace unos días, por lo que diversos famosos han externado su sentir ante el estado de salud de la primera actriz, tal es el caso de Irma Serrano, Luis de Alba y Adela Micha.

Esta última, en su programa de televisión Me lo dijo Adela, la conductora recordó su relación con la también productora, de quien se distanció después de un malentendido. “Cada que me iba a ver al programa me llevaba anillos, me llevana cosas”, señaló.

“Luego un poco se distanció de mí, no sé si hubo un malentendido, algo pasó. Alguien hizo un chiste de Carmen Salinas y yo me reí, y no le gustó, se molestó”, reveló Adela Micha.

Adela Micha trabajó con el hijo de Carmen Salinas

De igual manera, Adela Micha comentó que le tocó trabajar con el hijo de Carmen: “Éramos muy cercanas por su hijo; yo trabajé con Pedro pero mucho, hicimos muchas cosas juntos, nos queríamos mucho”.

“Cuando muere Pedro yo le dediqué unas palabras muy sentidas, muy bonitas, cuando un amigo se va. Me habló y lloró. Siempre nos hablábamos y nos recordábamos con mucho cariño”. Finalmente, Adela Micha lamentó “que nunca hayamos podido aclarar ese malentendido”.

Carmen Salinas está en coma por derrame cerebral

Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral que derivó en un coma, por lo que fue hospitalizada en un hospital localizado en la colonia Roma, de la Ciudad de México. Este viernes se dio a conocer que tres neurólogos revisaron a Carmen Salinas y coincidieron que el derrame cerebral que sufrió la actriz “causó daños irreversibles”.

“Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar (…) Es inoperable donde fue la afectación”, dijo el ahijado de Carmen Salinas, Jorge Nieto. En entrevista con medios, los familiares de la actriz indicaron que el estado de salud de la exdiputada federal se mantiene igual.

