Adela Fernández, digna representante de la música regional mexicana

Adela Fernández comentó a La Verdad que fue estando en un palenque cuando le obsequiaron tres gallos, y durante una actuación en California, apareció cargando a uno y esto causó tal impacto que de ahí surgió el mote de "La Gallera".

Las mujeres nos ilusionamos muy rápido, nada más nos dicen ‘Ojos bonitos’ y ya queremos casa aparte, en cambio ustedes los hombres un beso es solo eso y nada más y las mujeres no, pensamos diferente, un beso y ya estamos pensando en el altar y estar de vestido blanco.

Adela Fernández comentó que tiene más de 300 gallos en su hogar, en California.

Sobre el radicalismo de varias mujeres que protestan por los feminicidios opinó que la violencia llama a violencia. “Es un tema tan difícil de tocar, porque es una línea muy delgada y a veces una puede decir algo que se mal entienda, pero definitivamente estoy en contra de la violencia y de todas estas cosas que están pasando en contra de las mujeres, pero el radicalismo incluso puede generar más violencia contra nosotras, yo creo que debemos preparar a nuestras hijas y hablar mucho con ellas y a nuestros hijos también, porque se habla de las mujeres pero quienes comenten estos atracos mayormente son hombres. Desde la casa debemos educar contra la violencia.

Adela Fernández se ha presentado en Ecuador, en Colombia y también ha girado por los Estados Unidos. Reconociendo que muchas veces quedó sorprendida del cariño que le manifiestan públicos de otros países.

¿De dónde surge tanta inspiración para componer canciones?

Nace de las vivencias de todos los días, de gente que uno conoce, de pronto las mujeres se acercan a mí y me cuentan sus historias, unas tristes, otras no tan tristes, otras de desilución, de desengaño, de amor, de ilusión, de tantas historias que me cuentan.

¿Cómo ha funcionado tu más reciente álbum?

Es mi disco número 15, se titula “¿Cómo te atreves?, y el sencillo lleva el mismo nombre y nos está yendo de maravilla, estamos muy pero muy contentos porque ya estamos en los primeros lugares, en cuatro semanas al aire y estamos en el lugar número 11 en todo lo que es el sureste de México.

Adela Fernández nació en Celaya Guanajuato, pero actualmente radica en el estado de California

¿Cómo te mantienes en tan buena forma?

Todas los días, de mañana y de tarde le dedico como dos a tres horas a atender a mis 300 gallos, mantenerme en forma es un poquito sacrificado porque no puedes comer lo que tu quieras, lo que se te antoja, no tomo nada de refresco, muy poca azúcar, tampoco como tortillas, nada de arroz, procuro comer sanamente.

¿Hay algo de lo que estés orgullosa?

En muchos lugares yo soy la vocera de las mujeres, yo creo que igual como he sido recibida en otros países y otros estados me siento muy bien recibida.

¿Interactuas con tus seguidores a través de las redes sociales?

Fijate que sí, trato por la noches contestarle personalmente, sin embargo de repente son muchos los que me escriben, los que me manden mensajes y no todos los puedes contestar, pero yo trato de contestar a todos los que pueda, así que no se sorprendan que yo les conteste o me ponga a conversar un ratito con ellos.

¿Cómo es tu vida cuando no estás de gira?

Yo me considero una persona muy común y corriente a la que le gusta cocinar, o estar en mi restaurante platicando con la gente, me gusta ser así porque de esta forma cualquier mujer queda convencida de que puede hacer las mismas cosas que yo he hecho como madre soltera sin necesidad de sufrir humillaciones, ni golpes, ni maltratos de ningún hombre.

¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

En diciembre de este año viajaré para presentarme en Venezuela, un país al que quiero mucho porque siempre me reciben con muchísimo cariño.

