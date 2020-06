Addison Rae y Charli D’Amelio bailan la nueva tendencia de TikTok: Geek’d Up

Aunque la canción salió en 2018, Geek’d Up de Bhad Bhabie está de moda nuevamente en TikTok y los creadores más populares de la aplicación, como Addison Rae y Charli D’Amelio, están bailando.

El último baile que todos hacen en TikTok es el coro de Geek'd Up, una canción de Bhad Bhabie, también conocida como Danielle Bregoli, que es el tema de un meme ("Cassh me ousside") de un rapero que se hizo famoso por aparecer en The Dr. Phil Show en 2016.

El baile apareció por primera vez en la aplicación en 2019 cuando los creadores, incluidos los hermanos Neffati y Charli D’Amelio, subieron sus versiones del baile. Pero desde entonces ha resurgido y los creadores más grandes de la aplicación están reavivando su popularidad.

¿Cuál es la tendencia?

La mayoría de la gente todavía está encerrada en sus casas por culpa del coronavirus, por lo que cualquier nueva tendencia de baile en la popular red social es una oportunidad para perder unas horas.

Algunos fanáticos piensan que este es particularmente desafiante, otros dicen que lo aprendieron en menos de una hora.

¿Quién está involucrado?

Mariah Amato, Addison Rae y Zane Hijazi recientemente colaboraron en un video haciendo su muy enérgica interpretación de este baile. El TikTok ha acumulado más de 2 millones de me gusta y 10 millones de visitas en menos de 24 horas.

Los miembros de Hype House, los chicos Sway y los creadores de Clubhouse también van al baile. En la aplicación, #geekedup tiene más de 15 millones de visitas. Y se han subido casi 250 mil videos usando una versión del sonido cargado por el usuario livy.divy. Si buscas solo el baile, esta es la canción que debes buscar.