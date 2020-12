Addison Rae y Bryce Hall confirmaron su romance con SEXYS fotografías

En las últimas semanas, los fanáticos se han estado preguntando si Addison Rae y Bryce Hall podrían volver a estar juntos oficialmente después de una ruptura reciente. Afortunadamente, las estrellas de TikTok finalmente decidieron despejar el aire justo a tiempo para las vacaciones.

Para empezar, la pareja participó en una sesión de fotos capturada por Cibelle Levi, donde rápidamente demostraron que son más que amigos. Bryce Hall de 21 años comentó las fotos de la sesión que publicó su novia. "Vaya, tengo suerte".

Para consolidar aún más su condición de novio y novia, el dúo lanzó un vídeo de YouTube titulado apropiadamente "La verdad sobre nosotros". Mientras se ejercitaban en Dogpound en West Hollywood, la pareja respondió algunas preguntas candentes que incluían detalles sobre su primer beso.

"Primero tuve sentimientos porque definitivamente no te habría besado si no tuviera sentimientos por ti", confesó Addison Rae de 20 años. "Así es como ruedo".

En cuanto a cuándo volvieron a estar juntos oficialmente, la pareja dice que el 13 de octubre es su nueva fecha de aniversario. ¡No es de extrañar que los fans estuvieran especulando durante tanto tiempo!.

Para aquellos curiosos por ver qué sigue para estas dos estrellas virales, su conjetura es tan buena como la nuestra en La Verdad Noticias.

"Todo tiene sentido ahora", compartió Addison Rae anteriormente en Zane and Health: Unfiltered al hablar de su relación con Bryce Hall. "Como si no me sintiera confundido, lo cual siento que es el peor sentimiento que puedo tener".

La estrella de YouTube, Nick Bean puede haberlo resumido mejor cuando comentó sobre la escritura de la sesión de fotos de la pareja: "Están de regreso y mejor que nunca".

