Addison Rae quiere EXPANDIR su “imperio” ¿Qué planea la estrella de TikTok?

¡Addison Rae está lista para llevar las cosas al siguiente nivel!.

La estrella de TikTok está expandiendo su marca y su círculo íntimo, y un informe de Forbes la nombró recientemente la influencer mejor pagada en la plataforma de redes sociales más popular.

"Es bastante loco", le dice Addison a Katie Krause de ET sobre su meteórico ascenso a la fama cuando ella y su madre, Sheri Easterling, se sentaron a hablar sobre su nuevo podcast, Mama Knows Best.

Addison Rae estrena podcast en Spotify, "Mama Knows Best"

"Al final del día, todos nos estamos divirtiendo tanto que ni siquiera estamos enfocados en eso", dice sobre sus esfuerzos creativos y sus compañeros influyentes. "Realmente solo estamos disfrutando nuestro tiempo y, como, realmente aprovechando nuestras oportunidades".

El imperio social de Addison Rae

Para Addison Rae, las oportunidades definitivamente han comenzado a expandirse en los últimos meses. Además del podcast, tiene productos personalizados, una línea de cosméticos y "muchas otras cosas interesantes que están por venir", que incluyen esperanzas de oportunidades futuras en la moda y la actuación.

"Es sólo un poco de todo. Disfruto tantas cosas, y creo que poco a poco se está llegando al punto en que puedo hacer esas cosas y gradualmente voy profundizando en las cosas que siempre he amado y disfrutado".

"La moda siempre es muy divertida. Descubrir cosas nuevas y probarlas, quiero decir, no siempre funcionan, ¡no me malinterpreten! Pero creo que sí, definitivamente sería súper divertido ... con suerte algún día tener algo propio o incluso con mi mamá o mi familia, simplemente seguir expandiendo nuestra marca", comparte la famosa de TikTok.

En cuanto a la actuación, Addison Rae dice: "He tomado muchas clases. He leído toneladas de guiones ... Creo que siempre es una conversación realmente emocionante, y un viaje largo y muy difícil, pero siempre vale la pena en el final. Ojalá eso continúe siendo parte de mi vida y tal vez salga algo grande".

Addison Rae dejó sus estudios universitarios en LSU el otoño pasado y se mudó a Hollywood a tiempo completo, convirtiéndose en uno de los miembros fundadores de Hype House junto con otros creadores como Chase Hudson y Charli D'Amelio, antes de diversificarse por su cuenta. Y su seguimiento ha seguido creciendo desde allí.

"Creo que la mejor parte ha sido la gente que conocí y las conexiones que hice", se maravilla. "Las amistades que tengo ahora ... son relaciones tan profundas, divertidas y amorosas, porque creo que todas las personas que he conocido tienen la misma mentalidad y los mismos objetivos".

Los retos que enfrenta la tiktoker

Desafortunadamente, con la fama y la exposición vienen algunas desventajas, ya que Addison Rae admite que la parte más difícil de ser una estrella reconocible de TikTok es "la negatividad".

"Simplemente lidiando con el hecho de que habrá personas a las que simplemente no les agradas, y siempre tendrán algo negativo que decir sobre ti", dice. "Pero hay tantas cosas buenas de esta industria y del mundo de las redes sociales, que simplemente las supera. Al final del día, tengo que mirar lo positivo y no lo negativo. Y lo positivo ha me trajo tantas cosas maravillosas".

Con casi 60 millones de seguidores, Addison Rae es una de las tiktokers más exitosas

Una de las cosas que la ha ayudado a mantenerse positiva y resistente a medida que su exposición continúa creciendo es una fuerte conexión con su familia: papá Monty, mamá Sheri y sus dos hermanos.

"Están aquí. Me apoyan. Me aman", dice. "He hecho tantas cosas maravillosas en tan poco tiempo, y creo que siempre se trata de dar un paso atrás, apreciar todo lo que tienes y todo lo que recibes. Y realmente agradecer a todos los que te rodean y apreciarlos y su tiempo también".

Esa es una lección que Sheri espera que su hija lleve consigo a lo largo de su carrera.

"Siempre quiero que ella esté agradecida. Eso es muy importante para mí".

Addison Rae presume relación con su mamá

El dúo de madre e hija admite que trabajar juntas en su podcast ha sido "interesante, por decir lo menos", pero a medida que se han sincerado con sus oyentes sobre todo en sus vidas, desde los enamoramientos de la infancia hasta el drama de las relaciones, también han aprendido más sobre ellas mismas.

"Si alguien me conoce por lo que soy ... es ella. A veces puede ser un poco extraño o incómodo, pero siento que, al final del día, es solo una conversación y es como darnos la oportunidad de ser vulnerables", señala Addison Rae.

"Definitivamente me he abierto a ella y a la audiencia, especialmente sobre mis pensamientos sobre las relaciones y las experiencias de relación, y las cosas que he pasado emocionalmente y descubrí sobre mí mismo. Así que siento que me dio la oportunidad de ser vulnerable sobre él y realmente abrirse, en lugar de cubrirlo u ocultarlo".

"Ella está compartiendo más conmigo", coincide Sheri. "Ella no compartió conmigo ni se abrió conmigo durante su adolescencia. La mayoría de los adolescentes no lo hacen. Así que en realidad es divertido escuchar cosas, ya veces no".

Sheri Nicole y Addison Rae dan más adelantos del podcast, "Mama Knows Best"

En cuanto al dúo de madre e hija de sus sueños en su podcast, Addison Rae tiene una gran idea: "Reese Witherspoon y su hija, Ava, sería realmente genial ... No he conocido a Reese, ella es realmente genial actriz y me encanta Big Little Lies. Siento que eso me hace querer hablar con ella aún más".

¿Y qué hay de su amiga, Kourtney Kardashian, y su súper mamá, Kris Jenner? "Me encantaría tenerlos en el programa, creo que sería muy gracioso", dice Addison Rae, "Amo tanto a Kourtney y Kris, sería realmente interesante comparar su relación con la nuestra. ¡Quién sabe en el futuro, qué depara eso!".

Los nuevos episodios de Mama Knows Best se transmiten en vivo los lunes en Spotify.

Te puede interesar: Addison Rae fue víctima de los hackers y perdió su cuenta de TikTok ¡OMG!

¿Eres fan de la estrella de TikTok, Addison Rae? Dinos en los comentarios.