Addison Rae hace reto de maquillaje con Khloe Kardashian ¿Cambio a Kourtney?

Addison Rae, la estrella de TikTok se unió a la estrella de Keeping Up With the Kardashians, para aparecer en el Instagram de IPSY y se divirtieron mucho mientras trataban de completar un curioso desafío de maquillaje.

Recientemente, Addison Rae se convirtió en socia de marca de IPSY, por lo que invitó a Khloe Kardashian a divertirse. Y tenemos que ver que estas dos amigas realmente nos alegraron el día con su competencia "Tiny Hands Make-Off".

Khloé Kardashian y Addison Rae se enfrentan en el Tiny Hands Make-Off

Sí, eso es correcto, las estrellas se pusieron en manos diminutas y tuvieron que pasar por cinco estaciones y completar un proceso de maquillaje.

El desafio de Addison Rae y Khloe Kardashian

"Cuanto más pequeñas son las manos, mayores son los movimientos", bromeó IPSY el viernes. Luego, pudimos ver el vídeo completo y tenemos que admitir que esto fue muy divertido ver a la socialité y la influencer en su reto.

Antes de que comenzara la cuenta regresiva, Khloe y Addison tuvieron una pequeña conversación, en la que Khloe llamó en broma a Addison como una "ladrona de hermanas". Eso se debe a que la estrella de TikTok se ha convertido en la mejor amiga de Kourtney Kardashian este verano.

"Lamento que no hayas recibido la invitación de Kourt a Palm Springs", respondió Addison Rae, quien también participa en las sesiones de entrenamiento matutinas de Kourtney Kardashian.

"Esta chica piensa que es la Kardashian más nueva. Pero estoy aquí para mostrarle cómo se hace", respondió Khloe Kardashian.

Entonces, con las manos pequeñas en su lugar, las dos estrellas hacen todo lo posible para obtener ojos ahumados e incluso pestañas postizas. ¿Lo clavan? Ni siquiera cerca, pero esto es lo que hace que la competencia sea tan divertida.

"Claramente gané ... quiero decir, si esto no es hermoso, entonces no sé qué es", dijo Khloé Kardashian al final del vídeo. ¿Qué piensan ustedes?

Recientemente, Addison Rae ha estado con las Kardashians, además de relajarse en la piscina con Kourtney, también protagonizó la campaña del primer aniversario de SKIMS de Kim Kardashian. Bueno, al menos tuvo un verano divertido, considerando todo lo que ha pasado este 2020.

¿Crees que Khloé Kardashian y Addison Rae se conviertan en amigas? ¿Prefieres su amistad con Kourtney Kardashian? Dinos en el comentarios.