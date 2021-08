Addison Rae “fracasa” con su actuación en ‘He’s All That’

Addison Rae no está teniendo el mejor comienzo en su faceta como actriz, ya que su debut en el cine con la cinta “He’s All That” ha dejado mucho qué desear tanto en el público como en los expertos.

La película disponible en Netflix se estrenó el pasado 25 de agosto, y aunque la joven estadounidense es una gran estrella en Tik Tok con 83 millones de seguidores, eso no fue suficiente para que su éxito en internet se trasladara a la nueva versión del recordado filme de 1999 “She’s All That”, que en aquellos años fue estelarizado por Rachael Leigh Cook.

Addison Rae llegó al cine con 'He's All That' como mencionamos en La Verdad Noticias; al ser una comedia romántica para adolescentes fácilmente se podría volver un hit para la tiktoker, pero las cosas no salieron tan bien.

¿Por qué dicen que “fracasó” Addison Rae?

La joven no consiguió cautivar como lo hace con sus videos de baile en Tik Tok/Foto: Cosmopolitan

Addison Rae, la tiktoker más famosa, hace un trabajo útil interpretando a una estudiante de secundaria de clase trabajadora que también es una influencer muy popular en Instagram, especializada en cambios de imagen.

Pero según Vanity Fair, la joven de 20 años carece de presencia en una pantalla más grande que un iPhone. Rae no vende una actuación cautivadora y da una impresión estática de encanto, no lo real, dinámico e innegable.

La película funciona involuntariamente como un argumento para usar alguna versión (enormemente mejorada) del control de acceso para identificar talentos para películas comerciales, en lugar de dejar que el mayor número de seguidores gane el día.

De hecho, Rachel Leigh Cook también aparece en la nueva versión: interpreta a la madre de Padgett (Addison), y para los expertos la actriz de alguna manera hace que su personaje secundario sea más convincente que los principales.

¿De qué trata ‘He’s All That’?

La película de Netflix ‘He’s All That’ trata sobre Padgett (Addison), una joven y hermosa influencer que sufre un humillante engaño de su novio grabado por una cámara en directo, y el video se vuelve viral.

Ella trata de intentar salvar su maltrecha reputación asegurando en una apuesta que es capaz de convertir al desaliñado y antisocial joven Cameron (Tanner Buchanan) en alguien totalmente cambiado a quien llevar al baile de graduación.

Sin embargo, las cosas se complican cuando Padgett comienza a enamorase de Cameron... el remake modernizado de la cinta adolescente de 1999 que además de tener a Leigh Cook también tuvo a Freddie Prinze Jr. Por el momento, no se sabe si Addison Rae podría conseguir más papeles actorales después de esta cinta.

